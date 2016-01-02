

Gönlünü bir Türk kızına kaptıran Megastar Tarkan 2016 yılının ilk aşk bombasını patlattı. Uzun bir süredir merak ediliyordu ve Tarkan'ın çiçeğini çikolatasını kaptığı gibi istemeye gittiği sevgilisinin adı Pınar, Soyadı ise Dilek.







Yılın ilk bombası patladı. Günlerdir merak ile ediliyordu Tarkan'ın sevgilisi. Bir Türk kızına kalbini kaptıran Tarkan 'ın sevgilisi merak konusu olmuştu. Tarkan 'ın sevgilisini aileden istediği bile konuşulmuştu. Basın danışmanından ilk açıklama ve onay geldi.







Tarkan günlerdir evleneceği haberleri ile gündemi oluşturuyor. Kalbini bir Türk kızına kaptırdığı hatta çiçeğini ve çikolataını alıp kız istemeye gittiği bile söylendi. Basın danışmanından ilk açıklama geldi. Tarkan'ın basın danışmanı ortaya çıkan "Pınar Dilek" ismini ve fotoğraflarını doğruladı.







Milliyet gazetesinden Ali Eyüboğlu, 12 Aralık'ta Tarkan'ın kız istemeye gittiğini yazmış, Megastar'ın gönlünü fetheden kızın Almanya'da yaşadığını, gurbetçi bir ailenin kızı olduğunu belirtmiş fakat ötesine dair teyit edilmiş bir bilgi yayınlamamıştı.







Eyüboğlu bugünkü yazısında eline bir istihbarat geldiğini ve bunu Tarkan'ın basın danışmanı Sevtap Küçükkaralar'a, “Yengemiz bu mu?” diye sorduğunu; kendisine "“Evet, o... İsim de doğru, fotoğraflar da...” yanıtının geldiğini aktardı.







İşte Ali Eyüboğlu'nun yazısındaki o kısım: "Gelelim Tarkan'ın prensesinin kim olduğuna: Adı Pınar, soyadı Dilek...







Elazığlı bir anne ve Urfalı bir babanın Almanya Duisburg doğumlu 30 yaşındaki kızıyla Tarkan'ın ne zaman nikâh masasına oturacaklarına gelirsek...







Magazin dünyasının ve Tarkan fanlarının merakla beklediği düğün 2016'nın ilk aylarında olacak."







Artık evlilik Tarkan'a çok yakın.Yurtdışında yaşanan süper star Tarkan Tevetoğlu Almanya'nın Köln kentinde bir çiftlik evi satın almış ve artık zamanının çoğunuda burada geçirmeye başlamıştı.Tarkan'ın burada gönlünü bir gurbetçi Türk kızına kaptırdığı öğrenilirken kız istemenin de yapıldığı öğrenildi.







Mega Star Tarkan evliliğe adım atıyor.Tarkan bilindiği üzere Köln'de bir çiftlik satın almış ve hayatını burada devam ettirmeye karar vermişti.Burada tanıştığı bir Türk kızına gönlünü kaptıran süper star kız istemeye gitti ve evlilik için ilk adımı attı. Tarkan kiminle evleniyor? Tarkan'ın sevgilisi kim, ne iş yapar, nereli, kaç yaşında? Geride bıraktığımız hafta sonu Tarkan evliliğe giden yolda ilk ciddi adımı attı. Dünyaca ünlü yıldız Tarkan'ın evleneceği haberi bugün gündeme bomba gibi düştü. Daha önce uzatmalı sevgilisi avukat Bilge ile yaşadığı büyük aşk ile hatırlıyoruz







Hürriyet'ten İzzet Çapa ise Tarkan'ın evlilik kararı aldığı kız arkadaşının 14 yıl önce Paris'te bir gece kulübünde tanıştığı Cezayirli Asia olduğunu yazdı.