Ünlü şarkıcı Tarkan, İstanbul'daki nikah töreninden bir hafta sonra Almanya'da düğün yaptı.



Ünlü şarkıcı Tarkan, İstanbul'daki nikah töreninden bir hafta sonra Almanya'da düğün yaptı. Tarkan, geçen hafta cuma günü Pınar Dilek ile evlenmişti. Tarabya'daki evinde sade bir nikah töreni yapan Tarkan'ın düğünü de dün Köln'deki Flora und Botanischer Garten'da gerçekleştirildi.



Tarkan ve Dilek'i yakın dostları mutlu günlerinde yalnız bırakmadı. Çiftin ailesi gecede çok mutluydu. Yeni evliler, düğün başlamadan önce odalarında poz verdi. Dilek, sade bir gelinlik giymeyi tercih etti. Çift ve yakınları gece boyunca dans edip eğlendi.