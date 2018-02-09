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Tarkan, baba olacağını sosyal medyadan duyurdu

TARKAN, BABA OLACAĞINI SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Megastar Tarkan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada eşinin hamile olduğunu "Uzun zamandır eşimin hamile olduğu yazılıp çiziliyor. Evet, baba oluyorum" sözleriyle duyurdu.

Tarih : 09 Şubat 2018, 00:00
Puan Ver : Tarkan, Baba Olacağını Sosyal Medyadan Duyurdu(9/10)5

2016 yılında Pınar Dilek ile dünyaevine giren Tarkan, baba olacağını sosyal medya hesabından yayınladığı video ile duyurdu.

"HER GÜN SORUYORLAR"

Tarkan mutlu haberi verdiği videosunda şunları söyledi: "Bir süredir yazılıp çiziliyor, konuyla ilgili konuşuluyor. Bize de her gün soruyorlar 'doğru mu değili mi?'. 'Değil' desek de inanmıyorlar, 'yok öyle bir şey' desek de inanmıyorlar.

"EVET, BABA OLUYORUM"

Demek ki hissediyorlar. Belki de haklılar. Evet, doğru baba oluyorum. Doğru. Çok mutluyum. Paylaşmak istedim sizlerle de."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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