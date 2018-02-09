TARKAN, BABA OLACAĞINI SOSYAL MEDYADAN DUYURDU
Megastar Tarkan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada eşinin hamile olduğunu "Uzun zamandır eşimin hamile olduğu yazılıp çiziliyor. Evet, baba oluyorum" sözleriyle duyurdu.
2016 yılında Pınar Dilek ile dünyaevine giren Tarkan, baba olacağını sosyal medya hesabından yayınladığı video ile duyurdu.
"HER GÜN SORUYORLAR"
Tarkan mutlu haberi verdiği videosunda şunları söyledi: "Bir süredir yazılıp çiziliyor, konuyla ilgili konuşuluyor. Bize de her gün soruyorlar 'doğru mu değili mi?'. 'Değil' desek de inanmıyorlar, 'yok öyle bir şey' desek de inanmıyorlar.
"EVET, BABA OLUYORUM"
Demek ki hissediyorlar. Belki de haklılar. Evet, doğru baba oluyorum. Doğru. Çok mutluyum. Paylaşmak istedim sizlerle de."
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
- Milli Yıldız Arda Turan, Sevgilisi Aslıhan Doğan'a Evlenme Teklif Etti
- Konyaspor Maçında Hakem Penaltı Vermeyince Fatih Terim'i Kızdırdı
- Galatasaraylı Taraftarlar, Konyaspor Maçında Önce Muslera'yı Çağırdı
- Paraguaylı Başkan, Oyuncusu Takımdan Ayrılmasın Diye 2 Sene Boyunca İlişkiye Girmiş
- Fenerbahçe Ve Aziz Yıldırım Yeniden Pfdk'ya Sevk Edildi
DÜNYA HABERLERİ
- Rusya: Abd, Yeni Suriye Ordusu Kuruyor!
- Mesajlaştığı Kadınla Buluşmak İçin Kilometrelerce Yol Giden Çinli, Kadının Kocasından Kırbaç Yedi
- Putin, Öğrenciyken Filmlerde Dublörlük Yapmış
- Kudüs İçin Alınan Tarihi Kararların Ardından Süreç Nasıl İşleyecek?
- Ramallah'ta Büyük Bir Türk Bayrağı Taşıyan Filistinli İsrail Polisine Meydan Okudu
Bu Haberle İlgili Yorumlar