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tarkan asılsız haberlere isyan etti..!

TARKAN ASILSIZ HABERLERE İSYAN ETTİ..!

Asılsız haberler Tarkan'ı çileden çıkardı. Tarkan yeni albümünün stüdyo kayıtlarının saklandığı harici sabit diskin çökmesiyle şoke oldu haberine kızan Tarkan bugün açıklama yaptı. İşte o paylaşımı

Tarih : 24 Aralık 2015, 09:25
Puan Ver : Tarkan Asılsız Haberlere İsyan Etti..!(5/10)3


Geride bırakmaya hazırlandığımız 2015, Tarkan için hiç iyi geçmedi. Yaz aylarında terör olayları nedeniyle birçok konserini iptal etmek zorunda kalan Megastar, bir büyük şoku da 6 yıl aradan sonra hazırladığı yeni albümünün kayıtlarının silinmesiyle yaşadı.



ÜÇ ŞİRKET KURTARAMADI



Tarkan'ın yeni albümü için seslendirdiği şarkıların stüdyo kayıtlarının bulunduğu harici sabit disk çöktü. Üç ayrı şirket kayıtların kurtarılması için çalıştı ama başarılı olamadı. Megastar, son çare olarak daha donanımlı ekipmana sahip emniyetten yardım istemeye karar verdi.



Kayıtlar kurtarılamazsa Tarkan yeniden stüdyoya girecek. Albüm daha önce belirlendiği gibi ocakta çıkacak.



Bu haberin üzerine Tarkan İnstagram hesabından şu açıklamayı yaptı:

Bugün itibari ile Tarkan'ın hard diskinin çökmesiyle, albüm için hazırladığı şarkıların silindiği haberleri çıkmıştı. Megastar çıkan bu haberle instagram hesabından paylaştığı bir fotoğraf ve altına düştüğü notla cevap verdi. İşte o paylaşım:










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