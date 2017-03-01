TARKAN AMERİKA'YI FETHETMEYE HAZIR
Megastar Tarkan Amerikayı fethedeceği konser öncesi son hazırlıkları yakından takip etti. Çektirdiği fotoğrafı Instagram hesabından paylaştı
Megastar Tarkan, ABD'yi fethetmek için tüm hazırlıklarını tamamladı. 2 - 3 Mart tarihlerinde ABD'nin New York kentinde konser vereceği Hammerstein Ballroom'a giden Tarkan, burada hazırlıkları yakından izledi.
Megastar Tarkan Amerikayı fethedeceği konser öncesi son hazırlıkları yakından takip etti. Çektirdiği fotoğrafı Instagram hesabından paylaştı.
kaynak:habertürk
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