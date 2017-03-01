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tarkan amerika'yı fethetmeye hazır

TARKAN AMERİKA'YI FETHETMEYE HAZIR

Megastar Tarkan Amerikayı fethedeceği konser öncesi son hazırlıkları yakından takip etti. Çektirdiği fotoğrafı Instagram hesabından paylaştı

Tarih : 01 Mart 2017, 17:09
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Megastar Tarkan, ABD'yi fethetmek için tüm hazırlıklarını tamamladı. 2 - 3 Mart tarihlerinde ABD'nin New York kentinde konser vereceği Hammerstein Ballroom'a giden Tarkan, burada hazırlıkları yakından izledi.



Megastar Tarkan Amerikayı fethedeceği konser öncesi son hazırlıkları yakından takip etti. Çektirdiği fotoğrafı Instagram hesabından paylaştı.



 



kaynak:habertürk








Etiketler: Tarkan  Amerika    Fethetmeye  Hazır    haber

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