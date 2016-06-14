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tarım üfe mayısta arttı

TARIM ÜFE MAYISTA ARTTI

Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi mayısta bir önceki aya göre yüzde 5,74 arttı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,13 geriledi.

Tarih : 14 Haziran 2016, 13:45
Puan Ver : Tarım Üfe Mayısta Arttı(8/10)9


Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (Tarım ÜFE) mayısta bir önceki aya göre yüzde 5,74 arttı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,13 geriledi.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayına ilişkin Tarım ÜFE verilerini açıkladı.



Buna göre, mayısta bir önceki aya göre yüzde 5,74 artışla 134,98 değerini alan Tarım ÜFE, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 0,25, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,13 azaldı. Endeks, 12 aylık ortalamalara göre ise yüzde 6,07 yükseldi.



Aylık değişim, tarım ve avcılık ürünlerinde yüzde 6,07, balıkçılıkta yüzde 1,35 artış, ormancılık ürünlerinde ise yüzde 1,19 düşüş olarak gerçekleşti.



Bir önceki aya göre değişimde, tek yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 9,28 azalış, çok yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 57,17 ve canlı hayvanlar ve hayvansal ürünler ana grubunda yüzde 0,81 artış oldu.



Alt tarım gruplarından sebzeler mayısta bir önceki aya göre yüzde 21,09 azaldı. Bu gruptan tahıllar, baklagiller ve yağlı tohumlar yüzde 1, yağlı meyveler yüzde 4,72 ve çeltik yüzde 2 artış gösterdi.








Etiketler: Tarım  Üfe  Mayısta  Arttı    haber

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