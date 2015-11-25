

RUS uçağının Suriye sınırında düşürülmesi sonrasında başlayan kriz, turizm sektörünün yanı sıra, bu ülkeye yoğun ihracat yapan tarım sektörünü de tedirgin etti. Antalya Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Ali Çandır, gerginliğin en kısa sürede son bulmasını umut ettiklerini kaydetti.











ATB'nin Kasım ayı meclis toplantısının gündemini, Rusya krizi oluşturdu. Turizm sezonunun sona erdiği, tarım sektöründe ise yaş meyve-sebze ve kesme çiçek ihracatının başladığı bugünlerde yaşanan kriz, sektör temsilcileri ve ihracatçılar tarafından değerlendirildi.







Rusya ile başlayan gerginliğin, arzu edilmeyen boyutlara ulaşmadan ve iki ülkenin köklü ilişkilerine zarar vermeden kısa sürede son bulmasını umut ettiklerini belirten ATB Başkanı Ali Çandır, bu reaksiyonlar ve tedirginliğin gayet doğal olduğunu, özellikle Antalya'da yaşayanlar olarak kendilerinin bu işten iki kez etkilenecekmiş gibi göründüğünü söyledi.