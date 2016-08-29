

Tarım Kredi'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Kütahya merkeze bağlı Akoluk Köyü'nde yeni ineklerine kavuşan yaşlı çifte, bir hediye de Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik'in talimatıyla harekete geçen Tarım Kredi'den geldi. Söz konusu çiftin bir daha bu üzüntüyü yaşamaması için inekleri tüm risklere karşı Tarım Kredi tarafından sigortalandı.







