TARIM KREDİ'DEN İNEKLERİ TELEF OLAN ÇİFTE SİGORTA HEDİYESİ
Kütahya'da yıldırım isabet etmesi sonucu ineklerinden 5'i telef olan yaşlı çifte hediye edilen inekler, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliğince (Tarım Kredi) sigortalandı.
Tarım Kredi'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Kütahya merkeze bağlı Akoluk Köyü'nde yeni ineklerine kavuşan yaşlı çifte, bir hediye de Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik'in talimatıyla harekete geçen Tarım Kredi'den geldi. Söz konusu çiftin bir daha bu üzüntüyü yaşamaması için inekleri tüm risklere karşı Tarım Kredi tarafından sigortalandı.
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