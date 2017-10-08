TARIM İŞLETMELERİNDE İSTİHDAM EDİLENLERİN ASGARİ ÜCRETİNDEN VERGİ ALINMAYACAK
Hükümet, büyük ölçekli tarım işletmelerinde istihdam edilenlerin asgari ücrete tekabül eden ücretinden vergi almayacak. Tarım işletmesi kârlı olduğu sürece bütün teşvikler güncellenecek.
Yeni Gelir Vergisi Yasası tarım sektörünün de elini rahatlatacak. Büyük ölçekli tarım işletmelerinde istihdam edilenlerin asgari ücrete tekabül eden ücretinden gelir vergisi alınmayacak. Tarım işletmeleri yüzde 50 ya da daha fazla büyüdüğünde ilave destekler sağlanacak. Zirai faaliyette bulunan ticaret şirketleri artık tarım işletmesi gibi vergi desteklerinden yararlanabilecek. Elindeki traktörü, biçerdöveri satan kooperatif bu satış nedeniyle muafiyetlerini kaybetmeyecek. Zirai kazancı bulunan ticari şirketlerin de vergi sistemi değişecek. Bunlar zirai kazanç esaslarına göre vergilendirilecek ve daha fazla gider yazma imkânı sağlanacak. Ek yatırım yapan işletmelerin yatırım indiriminin çok daha hızlı yaşama geçmesi sağlanacak. Tarım işletmesi kârlı olduğu sürece bütün teşvikler güncellenecek.
100 MİLYARLIK PİYASA
Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, gıda fiyatlarının aşağı çekilmesine yönelik tedbirleri anlatırken, yerli üretimi artırmak ve et fiyatlarını aşağıya çekmeye yönelik düzenlemelere dikkat çekmişti. Şimşek, Türkiye'de 100 milyar liralık bir meyve-sebze piyasası bulunduğunu anımsatarak, "Fiyat dalgalanmalarını önlemek için sistem geliştireceğiz. Yem fiyatlarını makul düzeye çekmek için önemli adımlar atıyoruz. Binlerce tarım ürünü ihraç ediyoruz. Fiyatları aşağıya çekecek düzenlemeler yapıyoruz" demişti.
ÇİFTÇİYE 918 MİLYONLUK HİBE
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı çiftçilere verilecek destek ödemelerini açıkladı. Bu kapsamda, çiğ süt için 320, buzağı için 445, süt tozu için 15, tiftik ürünü için 5, malak için 4.2, tarım sigortaları için 105, kırsal kalkınma yatırımlarını desteklemek için 11.3, genç çiftçi proje desteği için 13 milyon olmak üzere 8 farklı kalemde toplam 918 milyon liralık hibe çiftçilere dün itibarıyla ulaştırıldı. Bu yıl için üreticilere verilmesi planlanan 12.8 milyar liralık tarımsal hibe desteğinin yüzde 82'lik kısmı da dün itibarıyla ödenmiş oldu. Kaynak: Sabah
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Büyükada'daki Toplantının Ardından Gözaltına Alınan 11 Aktivist İçin 15'er Yıl Hapis İstemi
- Kayserili Keçi Çobanı 6 Milyon Yıllık Fosil Buldu
- Toki, Ayder Yaylası İçin Arama Konferansı Yapacak
- İbb Başkanlığına Adaylığı Konuşulan Zülfü Livaneli Son Noktayı Koydu
- Başbakan Yıldırım İdlib İçin Mesajı Verdi: Rusya İle Birlikte Çalışıyoruz
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
- Boksör Fırat Arslan, Arjantinli Rakibini Nakavt Etti
- Mustafa Denizli: Arda'nınki Acı Bir Tebessümdü, Gülme Değil
- Neymar Uefa'ya Başvurdu: Barcelona'yı Şampiyonlar Liginden Çıkarın
- Beşiktaş, Yarı Finale Yükselen Ampute Futbol Milli Takımı İçin Stadını Açtı
- Lucescu, İzlanda Maçının Suçunu Futbolcularda Buldu
DÜNYA HABERLERİ
- Büyük Firmalar Teker Teker Katalonya'dan Çıkıyor
- Park Ederken Kaza Yaptı, Bebeğini Bırakıp Köpeğini Hastaneye Götürdü!
- Tam Uyuyacaktı Ki Masanın Altında 4 Metre Uzunluğunda Yılan Gördü!
- Vahşice Öldürülen Gazetecinin Cesedinin Parçaları 2 Ay Sonra Bulundu
- Askerlerle Poz Veren Trump'tan Üstü Kapalı Tehdit
Bu Haberle İlgili Yorumlar