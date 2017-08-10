TARIM İŞÇİLERİNİ TAŞIYAN TRAKTÖR DEVRİLDİ: 3 ÖLÜ, 10 YARALI
Malatya'nın Yazıhan ilçesinde tarım işçilerini taşıyan traktörün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.
Tarım işçileri ekmek peşindeyken can verdi. Malatya'nın Yazıhan ilçesinde tarım işçilerini taşıyan traktör devrildi, 3 işçi hayatını kaybetti.
TRAKTÖRÜN RÖMORKUNDA BULUNAN 12 İŞÇİ YARALANDI
Eyüp Yıldırım idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen traktör, ilçeye bağlı Fethiye Mahallesi'nde devrildi. Kazada sürücünün yanı sıra traktörün römorkunda bulunan Nadire Akbulut, Sümeyra Akbulut, Merve Orhan, Elif Kaya, İsmail Orhan, Melike Doğan ve Hatice Aksüt ile isimleri henüz öğrenilemeyen 5 kişi yaralandı.
3 KADIN İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ
Yaralılar, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezinde tedavi altına alındı. Durumları ağır olan Elif Kaya ile isimleri öğrenilemeyen 2 kadın kaldırıldıkları hastanede öldü.
Kazada hayatını kaybedenlerin yakınları hastane önünde sinir krizi geçirdi.
Kaynak: haberinburada
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