TARIM İŞÇİLERİNİ TAŞIYAN KAMYONET DEVRİLDİ
Sabaha karşı Kayseri-Sivas kara yolunun 22'nci kilometresindeki Sarımsaklı mevkisinde meydana gelen trafik kazasında, Yusuf Yerlikaya (44) yönetimindeki tarım işçilerini taşıyan 38 EZ 199 plakalı kamyonet, heniza bilinmeyen nedenle sürücünün direksiyon hakimiyeti yitirmesi sonucu şarampole devrildi.
Yaralılar, olay yerine gelen çok sayıda ambulansla Kayseri'deki çeşitli hastanelere gönderildi. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.
kaynak:milliyet
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