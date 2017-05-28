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TARIM İŞÇİLERİNİ TAŞIYAN KAMYONET DEVRİLDİ


TARIM İŞÇİLERİNİ TAŞIYAN KAMYONET DEVRİLDİ
Tarih : 28 Mayıs 2017, 10:40
Puan Ver : Tarım İşçilerini Taşıyan Kamyonet Devrildi(7/10)7


Sabaha karşı Kayseri-Sivas kara yolunun 22'nci kilometresindeki Sarımsaklı mevkisinde meydana gelen trafik kazasında, Yusuf Yerlikaya (44) yönetimindeki tarım işçilerini taşıyan 38 EZ 199 plakalı kamyonet, heniza bilinmeyen nedenle sürücünün direksiyon hakimiyeti yitirmesi sonucu şarampole devrildi.



 



Yaralılar, olay yerine gelen çok sayıda ambulansla Kayseri'deki çeşitli hastanelere gönderildi. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.    



 



 



 



 



 



kaynak:milliyet








Etiketler: Tarım  İşçilerini  Taşıyan  Kamyonet  Devrildi    haber

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