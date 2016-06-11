TARIM İŞÇİLERİ KAZA YAPTI: 2 ÖLÜ, 25 YARALI
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde Suriyeli tarım işçilerini taşıyan kamyonetin kaza yapması sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi de yaralandı.
Şanlıurfa'daki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan bazılarını durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kazazedelerden birinin yaralı olduğu ise hastaneye getirildiğinde anlaşıldı. Sağlık görevlisinin “Sen yakını değil misin teyze” sözleri ise kameralara yansıdı.
BİR KAMYONETTE 30 KİŞİ
Edinilen bilgiye göre kaza, sabah saat 07.00 sıralarında Şanlıurfa - Bircek karayolunun Arat Dağı mevkisinde yaşandı. Suruç Çadırkette konaklayan Suriyeli tarım işçilerinin içinde bulunduğu Mehmet O.'nun kullandığı 45 DU 825 plakalı kamyonet, Birecik ilçesine yaklaşık 10 kilometre kala şarampole yuvarlandı. Kaza nedeniyle bölgeye il merkezi ve yakın ilçelerden çok sayıda ambulans sevk edildi. Kazada 2 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, 25 kişi de yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Birecik, Suruç ve Şanlıurfa'daki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu öğrenildi.
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