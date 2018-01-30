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Tarım Gençlerle Yükseliyor Fikir Yarışması

TARIM GENÇLERLE YÜKSELİYOR FİKİR YARIŞMASI

İzmir Ticaret Borsası (İTB) tarafından düzenlenen Tarım Gençlerle Yükseliyor Fikir Yarışması'nda dereceye girenlere ödülleri törenle verildi.

Tarih : 30 Ocak 2018, 18:30
Puan Ver : Tarım Gençlerle Yükseliyor Fikir Yarışması(10/10)6

İzmir Ticaret Borsası (İTB) tarafından düzenlenen Tarım Gençlerle Yükseliyor Fikir Yarışması'nda dereceye girenlere ödülleri törenle verildi.

İTB Meclis Salonu'nda düzenlenen törende konuşan İTB Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, bu yıl ikinci kez düzenledikleri yarışmaya büyük önem verdiklerini belirterek, Türkiye'de tarımsal Ar-Ge proje yarışmalarının sayısının artması gerektiğini vurguladı.

Kestelli, gençlere başarılara ulaşma yolunda küçük de olsa bir katkı sağlama idealiyle bu yarışmayı düzenlediklerini dile getirerek, "Dilerim yaratıcı fikirleriyle dereceye giren ve birazdan ödüllerini alacak olan sevgili genç arkadaşlarım en kısa zamanda projelerini hayata geçirme şansı yakalayıp, yeni ve daha büyük başarılara imza atarlar. İzmir Ticaret Borsası olarak biz gençlerimizin hep yanında olduk, olmaya devam edeceğiz." dedi.

Kestelli'nin konuşmasının ardından, yarışmada dereceye girenlere ödülleri verildi.

"Taban Ped" isimli projesiyle Ali Kiremitçi birinci, "Otomasyon Kontrollü Fide Aşılama Makinesi" projesiyle Bahadır Rüstem Toğaç ikinci, "Hobi Bahçem" adlı projeyle ise Mert Kalaycı üçüncü oldu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Tarım  Gençlerle  Yükseliyor  Fikir  Yarışması    haber

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