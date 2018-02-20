TARİKATLAR BİRBİRİNE GİRDİ! UŞŞAKİ TARİKATI LİDERİNDEN CÜBBELİ AHMET'E SERT SÖZLER: KİMSİNİZ ULAN SİZ
Uşşaki tarikatı lideri Fatih Nurullah, İsmail Ağa Cemaati'nden Cübbeli Ahmet'in "Böyle şeyhlik mi olur" sözlerine "Kimsiniz ulan siz" diyerek sert çıktı.
İsmail Ağa Cemaati'nden Cübbeli Ahmet ile Uşşaki tarikatı lideri Fatih Nurullah arasında çok sert tartışmalar yaşanıyor.
CÜBBELİ: BIRAKIN ŞUNU
Tarikatlar arasındaki kavga 'İsmailağa'cı Cübbeli Ahmet'in, Uşşaki tarikatı lideri Fatih Nurullah'ı hedef alan konuşmasıyla iyice kızıştı. Cübbeli Ahmet, kendisine Arapların söz konusu ismi sorduğunu, kendisinin ise "bırakın şunu" diye yanıt verdiğini söyledi.
"BÖYLE ŞEYHLİK Mİ OLUR?"
Cezaevindeyken "ağa paşa takımı"nın Aziz Yıldırım'ı, garip takımının ise kendisini ziyarete geldiğini söyleyen Cübbeli, kendisini ziyarete gelen Fatih Nurullah'a çıkmadığını söyledi. Fatih Nurullah'ın Muaviye'yi FETÖ'ye, Şam'ı Pensilvanya'ya benzetmesine kızan Cübbeli "böyle şeyhlik mi olur, böyle tarikat mı olur, böyle tasavvuf mu olur, şeriatsız dinsiz tarikat mı olur" dedi. "Millet bunlara mürit oluyor" diye kızan Cübbeli, "millet kapılmasın" ifadelerini kullandı.
"KİMSİN ULAN SEN"
Kanal D'de yer alan habere göre; Cübbeli'nin sözlerine ise Fatih Nurullah Efendi son sohbetinde isim vermeden yanıt verdi. Kendilerinin Ehli Beyti, Hazreti Hüseyinleri gücendirmemek için Muaviye'yi övmediklerini söyleyen Fatih Nurullah Efendi, "Kimsiniz ulan siz, hangi dinin sahibisiniz, nasıl bir meşrebiniz var, nasıl bir itikadınız var sizin yazıklar olsun" dedi. İsim vermeden İsmailağa'ya ve Cübbeli'ye "terbiyesizler", "hayasızlar", "müptezel alimler" sözleriyle yüklenen Fatih Nurullah Efendi, İsmailağa'nın peygambere muhalif olduğunu iddia etti.
Kaynak: haberinburada
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