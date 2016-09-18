TARIK AKAN'IN CENAZESİ NE ZAMAN KALDIRILACAK?
Türkiye'nin en değerli oyuncularından Tarık Akan geçtiğimiz cuma aramızdan ayrıldı. Ülkede büyük üzüntü uyandıran ölüm haberinden sonra sevenleri cenazesinin hangi camiden kaldırılacağını ve hangi mezarlığa gömüleceğini merak etmeye başladı. Tarık Akan'ın cenazesi ne zaman?
Tarık Akan için ilk tören saat 14:00'te Muhsin Ertuğrul Tiyatrosu'nda yapılacak. Teşvikiye Camii'nde ikindi namazının ardından cenaze namazı kılınacak. Akan, Bakırköy'deki Zuhuratbaba Mezarlığı'na defnedilecek.
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