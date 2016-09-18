Türkiye'nin en değerli oyuncularından Tarık Akan geçtiğimiz cuma aramızdan ayrıldı. Ülkede büyük üzüntü uyandıran ölüm haberinden sonra sevenleri cenazesinin hangi camiden kaldırılacağını ve hangi mezarlığa gömüleceğini merak etmeye başladı. Tarık Akan'ın cenazesi ne zaman?