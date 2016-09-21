TARIK AKAN'IN ABİSİNDEN OLAY SÖZLER!
Geçtiğimiz hafta tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Yeşilçam'ın usta ismi Tarık Akan'ın ağabeyi Turgut Üregül'den olay açıklama... Cenazenin kendisine gösterilmediğini iddia eden Üregül, "Kardeşimi dini vecibelere göre defnetmek isterdim" dedi.
"İSTEMİYORLARSA SOYADLARINI DEĞİŞTİRSİNLER"
Beyaz TV'de yayınlanan 'Söylemezsem Olmaz' programına telefonla bağlanan Üregül, "Şimdi ben bu yeğenlerimi de affediyorum. Amerika'da okudular, saygıdan uzaklar biraz. Burada bir cenaze varken konuşmamaları gereken şeyleri konuştular. Ailenin beni kabul etmemesi sorun değil. Ortada bir resmiyet var. Secere dağıttım hepsine. Mahkemeler tasdik eder hepsini. Benim ailede vazifem aile büyüklerine öncülük etmektir. Yeğenlerimin hepsi Amerika'da okudu. Eğer istemiyorlarsa soyadlarını değiştirsinler" dedi.
"BANA CENAZEYİ GÖSTERMEDİLER"
Kardeşinin cenazesinin kendisine gösterilmediğini iddia eden Üregül, "Soyumda imamlar var. Kardeşimi dini vecibelere göre defnetmek isterdim. Ama bana hastanede cenazeyi bile göstermediler" şeklinde konuştu.
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