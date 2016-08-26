

Türk sinemasının bir dönemine damga vuran 66 yaşındaki efsane aktör Tarık Akan cephesinden üzücü bir haber geldi. Uçankuş TV'nin "İki Kadın Arasında" programının haberine göre, yakışıklı oyuncunun akciğer kanserine yakalandığı ortaya çıktı. Tarık Akan, hastalığına teşhis konulduktan ve tedaviye başladıktan sonra Bodrum'daki yazlığına kapandı. Efsane oyuncunun yazlığından dışarı çıkmadığı kimseyle görüşmediği öğrenildi. Kansere karşı büyük savaş veren usta oyuncuyu başta bir dönem kendisi gibi oyunculuk da yapan oğlu Barış Üregül olmak üzere ailesi yalnız bırakmıyor.