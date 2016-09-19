Yeşilçam'ın usta ismi, oynadığı filmler ile akıllara kazınan Tarık Akan, geçtiğimiz günlerde kanser nedeni ile yaşama gözlerini yummuştu. Öte yandan usta oyuncunun ölümü ardından kendisiyle ilgili detaylar da gün yüzüne çıkmaya devam ediyor.



İŞTE FERİT DETAYI;







Herkes onu Hababam Sınıfı'ndaki Ferit ismiyle tanıdı. Aslında o Ertem Eğilmez'in yönettiği tüm filmlerde Ferit'ti. Bu durumun nedeni Tarık Akan hayatını kaybettikten sonra ortaya çıktı. Ertem Eğilmez filmlerde Tarık Akan'ın Ferit isminin kullanılmasının nedeni Eğilmez'in kaybettiği ve çok sevdiği oğlunun unutulmamasını istemesidir.







Bu nedenle filmlerde esas oğlanı oynayan; Ertem Yenilmez'in "uzun oğlum" diye sevdiği Tarık Akan'a hep Ferit adını uygun görmüştür.