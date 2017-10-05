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Tarihte Bir İlk! Suudi Arabistan Kralı'ndan Moskova'ya Resmi Ziyaret

TARİHTE BİR İLK! SUUDİ ARABİSTAN KRALI'NDAN MOSKOVA'YA RESMİ ZİYARET

Tarihte ilk kez Rusya'ya resmi ziyaret gerçekleştiren Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz el Suud'u ve bin kişilik heyetini Moskova'da Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı karşıladı.

Tarih : 05 Ekim 2017, 00:40
Puan Ver : Tarihte Bir İlk! Suudi Arabistan Kralı'ndan Moskova'ya Resmi Ziyaret(10/10)6

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz el Suud, Suudi Arabistan tarihinde bir ilke imza attı.

İLK KEZ BİR SUUDİ KRAL, RUSYA'YA RESMİ ZİYARET GERÇEKLEŞTİRİYOR

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz el Suud, Moskova'ya tarihi bir ziyaret gerçekleştiriyor. Resmi temaslarda bulunmak üzere Moskova'ya gelen Kral Selman'ı Vnukovo Havalimanı'nda Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov ve Başbakan Yardımcısı Dmitriy Rogozin karşıladı.

HEYETTE YAKLAŞIK BİN KİŞİ VAR

Kral Selman'ın başkanlık ettiği heyette kendisine yaklaşık bin kişi eşlik ediyor.

PUTİN VE MEDVEDEV İLE GÖRÜŞECEK

Kral Selman'ın, yarın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesi bekleniyor. İki liderin uluslararası konuların konuşulması beklendiği görüşmede Orta Doğu ve Kuzey Afrika'daki durumu görüşeceği belirtildi. Kral Selman'ın Cumartesi günü ise Rusya Başbakanı Dmitriy Medvedev ile görüşeceği belirtildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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