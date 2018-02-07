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Tarihte Bir İlk! Suudi Arabistan, İsrail'e Hava Sahasını Açtı
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TARİHTE BİR İLK! SUUDİ ARABİSTAN, İSRAİL'E HAVA SAHASINI AÇTI


Tarihte bir ilk! Suudi Arabistan, İsrail'e hava sahasını açtı
Tarih : 07 Şubat 2018, 17:30
Puan Ver : Tarihte Bir İlk! Suudi Arabistan, İsrail'e Hava Sahasını Açtı(5/10)1

İsrailli Haaretz gazetesi Suudi Arabistan'ın tarihinde ilk kez İsrail'e hava sahasını açtığını duyurdu.

UÇUŞLAR 2,5 SAAT KISALACAK

Suudi Arabistan yönetimi Delhi'den Tel Aviv'e gidecek Air India hava yollarının uçakları için hava sahasını açtı. Bu izinle birlikte Hindistan ve İsrail uçuşları iki buçuk saat kısalacak.

HEM EKONOMİK HEM DE DİPLOMATİK BAŞARI

Suudi Arabistan'ın hava sahasını İsrail'e açmasının, son zamanlarda Suudi Arabistan ile iyi ilişkiler geliştiren İsrail için hem ekonomik hem de diplomatik bir başarı olduğu kaydedildi. İsrail'in, Hindistan'ı bu hatta 750 bin dolar yatırım yapmaya ikna ettiği ifade edildi.

İSRAİL'İN YENİ YERLEŞİM PLANINA TEPKİ GÖSTERMİŞLERDİ

Binyamin Netanyahu başbakanlığındaki İsrail hükümeti, son dönemde işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Yahudi yerleşim birimi inşa faaliyetlerine hız verirken, Suudi Arabistan, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Yahudi yerleşim birimlerinde ek konutlar inşa etme planını kınayan açıklamada bulunmuş, söz konusu karar uluslararası toplumun iradesine "açıkça meydan okumak" olarak nitelendirilmişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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