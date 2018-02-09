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Tarihin En Soğuk Kış Olimpiyatları Açılış Töreniyle Başlıyor
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Tarihin En Soğuk Kış Olimpiyatları Açılış Töreniyle Başlıyor

TARİHİN EN SOĞUK KIŞ OLİMPİYATLARI AÇILIŞ TÖRENİYLE BAŞLIYOR

Güney Kore'nin Pyeongchang kentinde düzenlenen 23. Kış Olimpiyatlarının, tarihin en soğuk havada yapılacak kış olimpiyatları olması bekleniyor.

Tarih : 09 Şubat 2018, 16:20
Puan Ver : Tarihin En Soğuk Kış Olimpiyatları Açılış Töreniyle Başlıyor(9/10)5

Güney Kore'nin Pyeongchang kentinde düzenlenen 23. Kış Olimpiyatları açılış töreniyle başladı. Organizasyonda 3 binden fazla sporcu, 15 daldaki 102 madalyayı kazanmaya çalışacak.

826 BİN BİLET SATILDI

Organizasyon öncesi 13 farklı tesiste yapılacak müsabakaların yüzde 77'si, bir başka deyişle 826 bin bileti satıldı. Yılın dört ayında sıcaklıkların sıfırın altına düştüğü Pyeongchang'ta izleyicilere, battaniyeler, sıcak su torbaları ve yağmurluklar dağıtılacak.

EKSİ 25'E KADAR DÜŞEBİLİR

Müsabakaların büyük kısmı dağlık Alpensia'da ve kıyıdaki Gangeung'ta yapılacak. Bokwang ve Jeongseon'da da mücadeleler olacak.

Oyunlar sırasında Gangneung'ta sıcaklığın 6 ila -2 derece arasında değişmesi beklenirken, dağlık alanlardaki soğuk rüzgar sıcaklığın -25 dereceye kadar düşmesine neden olacak.

GÜNEY-KUZEY YAKINLAŞMASI

Kış Olimpiyatları aynı zamanda Kuzey ve Güney Kore arasında uzun süredir görülmeyen bir yakınlaşmaya vesile oldu. İki tarafın müzakerelerinin ardından Kuzey Kore beş dalda 22 sporcu göndermeye karar verdi.

Aynı zamanda açılış töreninde Güney ve Kuzey Koreli sporcular tek bir bayrak altında yürüyecek. Ayrıca, kadınlar buz hokeyi takımı Kuzey ve Güney Koreli sporculardan oluşacak.

Kuzey Kore sporcuların yanı sıra, yüzlerce delege amigo ve çeşitli sanatçılar gönderecek.

RUSLAR "TARAFSIZ"

Güney Kore'deki Kış Olimpiyatları'nda bir diğer dikkat çeken durumsa, Rus sporcuların oyunlara tarafsız katılacak olması. Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) devlet desteğiyle doping yapıldığın iddialarına yönelik soruşturmanın ardından Rusya'nın Güney Kore'deki oyunlara katılmasını yasaklamıştı.

Ancak IOC dopingle mücadele kriterlerini karşılayan 169 Rus sporcuyu, bağımsız sporcular olarak yarışmak üzere davet etti. Rus sporcular IOC bayrağı altında yarışacaklar ve üniformalarında da Rus bayrağını andıran renkler kullanamayacaklar.

TÜRKİYE 8 SPORCUYLA KATILACAK

Türkiye ise oyunlara artistik buz pateni ve kayak dallarında mücadele edecek 8 sporcuyla katılacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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