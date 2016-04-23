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TARİHİN EN SICAK YAZI GELİYOR


TARİHİN EN SICAK YAZI GELİYOR
Tarih : 23 Nisan 2016, 10:32
Puan Ver : Tarihin En Sıcak Yazı Geliyor(10/10)8


Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) yetkililerinden Gavin Schmidt, bu yaz mevsiminin, kayıtların tutulmaya başladığı 1800'lü yıllardan bu yana en sıcak yaz olmasının beklendiğini kaydetti.



Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre Schmidt, bilimsel araştırma ve ölçümlerin sonuçlarını değerlendirdiği açıklamasında, sıcaklığa dair bu öngörünün "Yüzde 99'dan daha fazla bir oranla" tutmasını beklediklerini belirtti. Amerikan basınında yer alan haberlere göre, geçen dönemlerde, yıllar arasındaki sıcaklıkları karşılaştırmak için ekim ya da kasım aylarına kadar beklenmesi gerekiyordu. Ancak bu yıl, daha mart ve nisan ayından itibaren yükselmeye başlayan sıcaklık değerleri, yaz ve sonrasında insanları nasıl bir havanın beklediğine dair tahmin yapılmasını kolaylaştırdı. NASA bünyesinde çalışmalarını sürdüren bilim insanları, 2016'daki sıcaklıkların kırması beklenen rekor için şimdiden yeterli değerlerin oluştuğunu açıkladı.



SEBEP EL NİNO



ABD'li bilim insanları, sıcaklık değerlerindeki bu ani ve büyük artışları, bütün dünyayı etkisi altına alan küresel atmosfer olayı el Nino'ya bağlıyor. Bilim insanlarına göre, el Nino sadece sıcaklık artışlarından ve kuraklıktan değil, aynı zamanda şiddetli soğuklardan, sel ve fırtına gibi doğal afetlerden de sorumlu. El Nino etkisiyle, birbirine yakın bölgelerde birbirinden son derece farklı iklim şartları ortaya çıkabiliyor. Öte yandan, Washington Post gazetesinin konuyla ilgili analizinde, dünya ülkelerinin dün New York'ta imzaladığı iklim anlaşmasına da atıf yapıldı. Aralık ayında Paris'te düzenlenen zirvede mutabık kalınan önlemlerin dün resmen kayıtlara geçirildiği anlaşmayla ilgili olarak "Dünyanın da bu önlemleri doğrularcasına tepki gösterdiği" vurgulandı.








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