

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), geçtiğimiz Nisan ayının tarihteki en sıcak Nisan ayı olduğunu duyurdu.



Independent gazetesinin yer verdiği habere göre, 2016 yılının Nisan ayı 1880 yılından bu yana ortalama en yüksek sıcaklığa sahip Nisan ayı oldu. Nisan ayına ilişkin rakamlara göre ısınma oranı 2016 yılında artmaya başladı.



Küresel sıcaklık verileri, 130 yıldan fazla bir süredir sıcaklığın en anormal biçimde arttığını ortaya koydu. Bu yıl, 2015'e oranla sıcaklık düzeyleri yaklaşık yüzde 30 düzeyinde artış gösterdi.



2015 yılı tarihin ‘en sıcak yılı' olarak kayıtlara geçmişti, 2016'nınsa 2015'ten bile sıcak olması bekleniyordu.