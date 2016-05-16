O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

tarihin en sıcak nisan ayı geride kaldı

TARİHİN EN SICAK NİSAN AYI GERİDE KALDI

NASA'nın ilan ettiği verilere göre, gittikçe ivme kazanan küresel ısınma nedeniyle sıcaklıklar rekor kırdı. Yalnızca geçen yıla göre artış yüzde 30'u buldu.

Tarih : 16 Mayıs 2016, 10:28
Puan Ver : Tarihin En Sıcak Nisan Ayı Geride Kaldı(7/10)7



Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), geçtiğimiz Nisan ayının tarihteki en sıcak Nisan ayı olduğunu duyurdu.



Independent gazetesinin yer verdiği habere göre, 2016 yılının Nisan ayı 1880 yılından bu yana ortalama en yüksek sıcaklığa sahip Nisan ayı oldu. Nisan ayına ilişkin rakamlara göre ısınma oranı 2016 yılında artmaya başladı.



Küresel sıcaklık verileri, 130 yıldan fazla bir süredir sıcaklığın en anormal biçimde arttığını ortaya koydu. Bu yıl, 2015'e oranla sıcaklık düzeyleri yaklaşık yüzde 30 düzeyinde artış gösterdi.



2015 yılı tarihin ‘en sıcak yılı' olarak kayıtlara geçmişti, 2016'nınsa 2015'ten bile sıcak olması bekleniyordu.









Etiketler: Tarihin  En  Sıcak  Nisan  Ayı  Geride  Kaldı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER