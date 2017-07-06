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tarihin en keskin lazerini ürettiler!

TARİHİN EN KESKİN LAZERİNİ ÜRETTİLER!

Daha keskin lazerler demek, daha hassas çalışmalar yapabilmek demek ve bilim insanları lazerlerin keskinliği konusunda yeni bir rekora imza atarak, hat genişliği yalnızca 0.01 hertz olan bir lazer ürettiler.

Tarih : 06 Temmuz 2017, 12:12
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Hat genişliği, bir elektromanyetik dalganın optik tayfta kapladığı alanın büyüklüğünü ifade eder. Biz henüz her ne kadar yalnızca spesifik bir dalga boyunda yayılan lazer keşfedememiş olsak da, artık buna hiç olmadığımız kadar yakınız.



Almanya Ulusal Metroloji Enstitüsü araştırmacıları, yeni lazerin yararlı olabileceğini kanıtlayacak yollardan birisi de zaman standardımızı korumaktır diyor.



Araştırmacılardan biri olan Thomas Legero çalışma hakkında şöyle söylüyor: "Lazerin hat genişliği küçüldükçe, optik saatlerdeki atom frekansı ölçümü daha sağlıklı hale gelir" ve sözüne şunları da ekliyor: "Bu yeni lazer, kararlı bir şekilde saatlerimizin hassaslığını artıracak".



Neredeyse 10 yıllık bir çalışmanın ardından araştırmacılar, Fabry-Pérot silikon rezonatörü (ışığın dalga boyunu çift koni içinde birbiriyle karşı karşıya yerleştirilmiş iki ayna yoluyla kontrol eden bir cihaz) yardımıyla, yeni bir rekor kırdılar!



Bu aynalar arasındaki boşluğun genişliği ve daha önemlisi kararlılığı, içindeki lazerin hat genişliğini kontrol ediyor. Yani, şu anda bilim insanlarını uğraştıran şey, o aynaları olabilecek en kararlı şekilde tutmak.



Bu; basınç değişimlerinden, ses ve sismik dalgalardaki titreşimden ve sıcaklık dalgalanmalarından gelen paraziti kaldırmak anlamına geliyor.



Son görev ise, rezonatörün içindeki atomların termal hareketini, yani tüm maddelerde gerçekleşen Brown hareketini minimuma indirmekti. Bunu yapmak için rezonatör tek kristalli silikondan yapıldı ve sıcaklığı -150°C'ye düşürüldü.



Tüm bu çalışmanın sonucunda, Dünya'nın en keskin lazeri doğdu! Araştırmacılar, lazer dalgalarının saniyede 200 trilyon defa titreştiğini ve senkronizasyon bozulmadan tam 11 saniye boyunca kararlı olduğunu gördüler.



Bu süre, ışığın Ay'a gitmesi ve gelmesinde geçen sürenin neredeyse 5 katı.



 



 



 



 



 



kaynak: rasyonalist








Etiketler: Tarihin  En  Keskin  Lazerini  Ürettiler    haber

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