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Tarihin en büyük siparişi! Tek kalemde 430 adet uçak aldılar

TARİHİN EN BÜYÜK SİPARİŞİ! TEK KALEMDE 430 ADET UÇAK ALDILAR

Airbus, Indigo Partners grubundan 430 adet uçak sipariş aldı. Liste fiyatı 50 milyar dolar olan sipariş, tarihin tek kalemdeki en büyük siparişi olarak kayıtlara geçti.

Tarih : 02 Ocak 2018, 14:40
Puan Ver : Tarihin En Büyük Siparişi! Tek Kalemde 430 Adet Uçak Aldılar(9/10)5

Airbus, geçtiğimiz yılın kasım ayında Dubai AirShow kapsamında Indigo Partners ile yapılan mutabakat anlaşmasındaki satışın onaylandığını açıkladı. Toplamda 430 adet Airbus A320 ailesine ait uçak siparişler, özel sermaye şirketi olan Indigo Partners'ın hissesinin bulunduğu 4 adet düşük maliyetli havayolu şirketine teslim edilecek. Söz konusu grup daha da önce de 427 adet A320 serisi uçak siparişi vermişti.

RAKİBİ BOEING'İ GERİDE BIRAKTI

Airbus, aralık ayının son 2 haftasındaki satış hareketliliğiyle toplam değeri 81.5 milyar dolar değerinde 705 adet tek koridorlu yolcu jeti satarak rakibi Boeing'i de geride bırakmış oldu.

430 uçaklık anlaşmaya dahil olan havayolları arasında Macar Wizz Air, ABD'li Frontier Airlines, Şilili Jetsmart ve Meksikalı Volaris havayolları bulunuyor. Teslim edilecek 430 uçaktan 273 adedi Airbus A320neo ve 156 adedi de A321neo. Siparişin toplam liste fiyatı değeri ise 49.5 milyar dolar.

Indigo yönetici ortağı Bill Franke yaptığı açıklamada "Müşteri dostu ve verimli A320neo serisi uçaklar ultra düşük maliyetli havayolu ailemizin büyüme sürekliliği için mükemmel bir zemin oluşturacak. Modern ve verimli uçaklar sayesinde ortaklarımız daha fazla müşteri için daha fazla değer yaratabilecek." dedi.

TOPLAM SATIŞ 5 BİN 800 ADEDE ULAŞTI

Airbus'ın Operasyon Bölümü Başkanı (COO) John Leahy ise A321neo ailesinin düşük işletme masraflarına, uzun uçuş menziline ve tek koridorlu yolcu jeti piyasasındaki geniş kabin tasarımına dikkat çekerek Amerikan ve Avrupalı taşıyıcılar için olabilecek en iyi tercih olduğunu belirtti.

A320neo serisi uçaklar yeni nesil motorları ve Sharklet kanat ucu cihazlarıyla yüzde 20 yakıt tasarrufu sağlayabiliyor. 2010 yılında ilk kez piyasaya sürülen uçaklar için toplamda 98 müşteriden 5 bin 800 sipariş alındı ve yüzde 60 pazar payına ulaştı

430 uçaklık tarihin gelmiş geçmiş en büyük toplu siparişinin 4 havayolu şirketine dağılımı ise şöyle:

Wizz Air - 72 adet A320neo, 74 adet A321neoFrontier Airlines - 100 adet A320neo, 34 adet A321neoJetSMART - 56 adet A320neo, 14 adet A321neoVolaris - 46 adet A320neo, 34 adet A321neo

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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