TARİHİN DERİNLİKLERİNDE KALMIŞ EN TUHAF DOĞUM KONTROL YÖNTEMLERİ
İnsanlar bin yıllardır doğum kontrolü için çareler aramış ve olmadık yöntemlere başvurmuşlar. Bunların bazıları ise insanı hayretler içinde bırakacak cinsten.
İnsanlık tarihi ile karşılaştırıldığında modern tıp oldukça genç bir bilim dalı. İnsanlığın sorunlarına, tıbbın gösterdiği yolda bilimsel çözümler bulabilmesi henüz bir asırlık bir mevzu bile değil. Sağlık konusunda bizim kadar şanslı olmayan eski insanlar, özellikle doğum kontrolü konusunda çok fazla şey denemiş. Neredeyse tamamı bir işe yaramayan, hatta sağlık üzerinde ciddi riskler yaratabilecek postansiyele sahip bu yöntemlerden en ilginç olanlarını sizin için derledik.
ANTİK MISIR'DA TİMSAH GÜBRESİ
1- Antik Mısır'da doğum kontrolü için kurutulmuş timsah pisliği kullanılıyordu.2- Aristoteles'in tavsiyesine göre, zeytinyağı ve sedir yağı karıştırılarak cinsel organa sürülürdü.3- Orta Çağ'da, Avrupa'da, limon suyuna batırılmış bir sünger cinsel organa yerleştirilirdi.4- Antik Yunan'da kadının cinsel ilişki esnasında nefesini tutup bittikten sonra diz üstü oturarak hapşırması gerektiği, böylece içindekileri atarak hamile kalmayacağı düşünülürdü.5- French doktoru Jacques Ferrand, spermi beyaza dönmüş kan olarak düşündüğü için libidoyu düşürmek için bir miktar kan dökülmesi gerektiğini, bu yetmezse erkeğin baş dönmesi ve kan kaybından düşecek kadar zayıf hale gelene kadar kan akıtılmasını önermişti.6- Elizabeth dönemi İngiltere'sinde, ısırganotu yapraklarından yapılmış bir fitil kullanılıyordu.
KAPLUMBAĞA KABUĞUNDAN KONDOM
7- Feodal Japonya'da aynı zamanda iktidarsızlığı da önlediğine inanılan, kaplumbağa kabuğu veya boynuzundan yapılma kondomlar kullanılırdı.8- Yine Elizabeth döneminde, kusturma hissi uyandıran bazı ilaçların ve bazı idrar sökücülerin cinsel ilişkiye olan isteği öldürdüğü düşünülüyordu.9- Antik Mısır'da, kadının aç karna fasülye yemesinin hamile kalmasını engellediğinE inanılıyordu.10- Antik Afrika'da, kadının bir devenin ağzında biriken köpükleri içmesinin işe yarayacağı hakkında kuvvetli bir inanç vardı.11- Yine Orta Çağ Avrupa'sında, bazı bölgelerde, koyun idrarı ya da tavşan kanı içmenin faydalı olacağı söyleniyordu.
BOYNA SANSAR BACAĞI ASILIRDI
12- 11. yüzyılda İran'da cinsel ilişki sonrası cinsel organa katran ya da fil dışkısı sürülürdü.13- Servikal başlık olarak yarım limon kabuğu kullanmak da seçenekler arasındaydı.14- Roma İmparatorluğu'nda, keçi mesanesinden yapılma kondomlar hem kadınlar hem de erkekler tarafından cinsel ilişki esnasında kullanılıyordu.15- Ortaçağ'da kullanılan bir diğer yöntem de, kadının ilişki öncesi boynuna canlı bir sansardan koparılmış bacağı boyuna takmasıydı.
CİNSEL ORGANA SOĞAN SUYU
16- Mısır'da cinsel ilişki öncesi cinsel organa soğan suyu sürmek oldukça yaygın bir yöntemdi.17- Elizabeth döneminde kullanılan bir yöntem de zencefil ve sirke eklenmiş soğuk suyla alınan ve hissizleştirici olduğuna inanılan banyoydu.18- Eski Yunanlı ve Romalı kadınlar, dev bir rezene silisyumu genital organlarına sürerlerdi.
KOLA BANYOSU
19- Kuzey Karolina'da bugün hala kullanılan bir yöntem, Queen Anne's Lace bitkisinin tohumlarını suyla karışıtırıp içmek şeklinde. Bu bitkiden gelen bir maddedin, gebeliğe yardımcı olan pogesteron hormonunun salınımını önlediği söyleniyor.20- 1950'ler ile 60'lar arasında ABD'de, kolanın sperm öldürücü etksi olduğuna inanıldığı için cinsel organa kola dökülüyordu.
Kaynak: haberinburada
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