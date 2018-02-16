TARİHİMİZE İZ BIRAKAN MEKANI GÖSTERDİ, SONRA KRİTİK GÖRÜŞMEYE GEÇTİ
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Tillerson'a kritik görüşme öncesi Gazi Meclis'i gösterdi.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun ABD'li mevkidaşı Tillerson'la Ankara Palas'taki görüşmesi sona erdi iki ülke 'ortak mutabakat' vurgusu yaptı. Binadaki üst katta yapılan görüşme öncesi Bakan Çavuşoğlu, Eski Gazi Meclis manzarasını da mevkidaşına göstererek bilgi verdi.
GAZİ MECLİS'İ GÖSTERDİ
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ı saat 09.45 sularında Ankara Palas'ın girişinde karşıladı. Türk ve ABD bayrağının önünde poz veren iki bakan daha sonra üst kata çıkarak baş başa görüşmeye geçti.
Bakan Çavuşoğlu, bu sırada mevkidaşına Ankara Palas'ın tarihine ilişkin konuştu. Eski Gazi Meclis manzarasını da mevkidaşına gösteren Çavuşoğlu, bilgi verdi.
ORTAK BASIN TOPLANTISI DÜZENLEDİ
Ankara'da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson bir araya geldi. İki mevkidaş ortak basın toplantısı düzenledi.
"MÜNBİÇ KONUSUNU ELE ALACAĞIZ"
Çavuşoğlu,"ABD ile ilişkileri normalleştirme konusunda mutabakata vardık" dedi. Tillerson da, "Suriye'de bölünme olmadan çözüme ulaşmak istiyoruz. Öncelikle Münbiç konusunu ele alacağız. Münbiç'i müttefik kuvvetlerimizin kontrolünde istiyoruz" şeklinde konuştu
Çavuşoğlu, Tillerson'a görüşme öncesi Eski Gazi Meclis manzarasını göstererek, bilgi verdi. (Kaynak: Yenişafak)
Kaynak: haberinburada
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