YAŞ üyeleri Anıtkabir'i ziyaret etti Anıtkabir ziyaretinin ardından Başbakan Yıldırım başkanlığındaki şura üyeleri, Çankaya Köşkü'ne geçti.

Şura üyelerinin toplantı için hazırlanan Çankaya Salonu'nda yerlerini almalarının ardından YAŞ toplantısı saat 11.15'te başladı.

ÇALIŞMALAR BİR GÜNDE TAMAMLANACAK

Daha önce Genelkurmay Başkanlığındaki "Çakmak Salonu"nda yapılan "çok gizli" nitelikli şura toplantısı, Genelkurmay Karargahı dışına üçüncü kez taşınmış oldu. Çankaya Köşkü'nde üçüncü kez yapılan şura çalışmaları bir günde tamamlanacak.

ÇANKAYA'DAKİ İLK ŞURA 28 TEMMUZ'DA YAPILMIŞTI

Çankaya Köşkü'ndeki ilk şura toplantısı, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Başbakan Yıldırım'ın başkanlığında 28 Temmuz 2016'da gerçekleştirilmişti. Yine Yıldırım'ın başkanlığında Çankaya Köşkü'ndeki ikinci şura toplantısı ise 23 Ağustos 2016'da yapılmıştı.

İŞTE ŞURANIN YENİ ÜYELERİ

Şuranın yeni üyeleri Başbakan Yıldırım başkanlığındaki toplantıya, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Başbakan Yardımcıları Bekir Bozdağ, Mehmet Şimşek, Fikri Işık, Recep Akdağ ve Hakan Çavuşoğlu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ile Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent Bostanoğlu ile Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal katıldı.

Bazı bakanların ilk defa katıldığı şura toplantısında bazı isimler ise yeni görevleriyle masadaki yerini aldı.

Buna göre, daha önce Adalet Bakanı olarak YAŞ'a katılan Bekir Bozdağ, bu kez başbakan yardımcısı unvanıyla toplantıya kaldı. Fikri Işık da daha önce Milli Savunma Bakanı olarak katıldığı toplantıda başbakan yardımcısı olarak görev aldı. Başbakan Yardımcıları Recep Akdağ, Hakan Çavuşoğlu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise toplantıya ilk defa katıldı.

Daha önce Yüksek Askeri Şura toplantısına başbakan yardımcısı unvanıyla katılan Nurettin Canikli ise bu kez Milli Savunma Bakanı olarak masada yerini aldı.ERDOĞAN, YAŞ ÜYELERİNE AKŞAM YEMEĞİ VERECEK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplantının ardından YAŞ üyelerine Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 18.00'de akşam yemeği verecek.

YAŞ toplantısında alınan kararların, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayının ardından kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.

Öte yandan toplantı dolayısıyla Çankaya Köşkü çevresinde güvenlik önlemleri alındı.

TERFİ VE ATAMALAR ELE ALINACAK

Toplantıda Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile mücadele kapsamında Türk Silahlı Kuvvetlerindeki çalışmaların yanı sıra albay, general/amiral terfi ve atamalarının ele alınması bekleniyor.

JANDARMAYA SİVİL ATAMA İHTİMALİ

Yaşar Güler eğer bu göreve atanmazsa, emekliliği söz konusu olacak. Emeklilik durumunda da Jandarma Genel Komutanlığı görevine ilk kez Jandarma sınıfından bir korgeneralin ya da dışarıdan sivil bir ismin atanması ihtimali var.

JANDARMA İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NA BAĞLANMIŞTI

Jandarma Genel Komutanlığı, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından ilan edilen OHAL kapsamında çıkarılan KHK ile İçişleri Bakanlığı'na bağlanmıştı. Bu yılki YAŞ toplantısında da bu kapsamda Genelkurmay Başkanı, Kara, Deniz ve Hava kuvvetleri komutanları katılırken, Jandarma Genel Komutanı yer almıyor.

KUVVET KOMUTANLIKLARI MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI'NA BAĞLANDI

OHAL kararnamesi ile yapısında değişikliğe gidilen TSK'da, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri komutanlıkları da Milli Savunma Bakanlığı'na bağlanmıştı.

YAŞ'TAKİ ASKER ÜYE SAYISI 4'E DÜŞÜRÜLMÜŞTÜ

Yine başka bir KHK ile, YAŞ üyeleri arasına Başbakan Yardımcıları, Adalet, Dışişleri ve İçişleri bakanları da eklenerek sivil üye sayısı 10'a çıkarılırken, 12 olan asker üye sayısı 4'e düşürülmüştü.

Kaynak: haberinburada