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Tarihi YAŞ Toplantısı Öncesi, Başbakan Yıldırım'dan 2023 Mesajı

TARİHİ YAŞ TOPLANTISI ÖNCESİ, BAŞBAKAN YILDIRIM'DAN 2023 MESAJI

Yüksek Askeri Şura öncesi YAŞ üyeleri Anıtkabir'i ziyaret etti. Başbakan Yıldırım, Anıtkabir özel defterine yazdığı mesajında şuranın 2023 hedefleri doğrultusunda gerçekleştirileceğini ifade etti.

Tarih : 02 Ağustos 2017, 11:10
Puan Ver : Tarihi Yaş Toplantısı Öncesi, Başbakan Yıldırım'dan 2023 Mesajı(9/10)5

Yüksek Askeri Şura toplantısı öncesi YAŞ üyeleri Anıtkabir'i ziyaret etti. Başbakan Yıldırım, Anıtkabir Özel Defteri'ne yazdığı mesajında "2023 hedefleri doğrultusunda gerçekleştireceğimiz YAŞ toplantısının ülkemize, milletimize, TSK'ya hayırlı olmasını diliyor, bize bağımsız bir devlet bırakan bütün şehitlerimizi rahmet ve milletle anıyoruz. Ruhun şad olsun" dedi.

ÇANKAYA KÖŞKÜ'NDE TOPLANACAKLAR

Başbakan Binali Yıldırım'ın başkanlığında Yüksek Askeri Şura üyeleri Anıtkabir'i ziyaret etti. Yüksek Askeri Şura, Başbakan Yıldırım'ın başkanlığında, Anıtkabir ziyaretinin ardından Çankaya Köşkü'nde toplanacak.

Başbakan Yıldırım Anıtkabir Özel Defteri'ne yazdığı mesajı okudu;

"YAŞ heyeti olarak huzurunuzdayız. Cumhuriyeti muasır medeniyetler hedefine ulaştırmak için kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz. Daha adil bir Türkiye bizim en önemli hedefimizdir. Vatan topraklarını kararlılıkla koruma inancımız her zamankinden daha fazladır. Milletimiz 15 Temmuz'daki cesareti ve kahraman duruşuyla tüm dünyaya asla esareti ve vesayeti kabul etmeyeceğini göstermiştir. Millet iradesinin her türlü vesayetin üzerinde olduğunu bu aziz millet kanıtlamıştır. 15 Temmuz şanlı tarihimizin altın sayfalarına bir destan olarak yazılmıştır. Krizlerle boğuşan bölgemizde milletimizin bu azmi ve iradesi sayesinde ülkemiz bir istikrar adası olarak varlığını sürdürmektedir.

"2023 HEDEFLERİ İLE GERÇEKLEŞTİRECEĞİMİZ YAŞ TOPLANTISI..."

Bu şuurla 2023 hedefleri doğrultusunda gerçekleştireceğimiz YAŞ toplantısının ülkemize, milletimize, TSK'ya hayırlı olmasını diliyor, bize bağımsız bir devlet bırakan bütün şehitlerimizi rahmet ve milletle anıyoruz. Ruhun şad olsun."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Tarihi  Yaş  Toplantısı  Öncesi  Başbakan  Yıldırım  Dan  2023  Mesajı    haber

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