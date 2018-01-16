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Tarihi Yarımada Meydanları Yeniden Düzenleniyor

TARİHİ YARIMADA MEYDANLARI YENİDEN DÜZENLENİYOR

İBB, tarihi Yarımada'nın önemli noktalarından Beyazıt ve Çemberlitaş meydanları ile buralara erişimi sağlayan cadde ve bağlantılı sokakları yeniden düzenliyor.

Tarih : 16 Ocak 2018, 12:50
Puan Ver : Tarihi Yarımada Meydanları Yeniden Düzenleniyor(5/10)1

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), tarihi Yarımada'nın önemli noktalarından Beyazıt ve Çemberlitaş meydanları ile buralara erişimi sağlayan cadde ve bağlantılı sokakları yeniden düzenliyor. İBB'den yapılan açıklamaya göre, meydanların tarihi karakteri göz önünde bulundurularak bütüncül bir şehir tasarım yaklaşımı içerisinde projelendirildi.

TARİHİ DOKU KORUNACAK

Proje kapsamında; İstanbul Üniversitesi ana giriş kapısı ile Beyazıt Camii arasındaki meydan oturma grupları ve bitkisel tasarımla yeniden düzenlenecek. Yaya yolları ve kaldırımlar, hareket kısıtlılığını ortadan kaldıracak, engelsiz ve guvenli bir ulasım saglayacak sekilde yapılandırılacak. Meydanlar ve cevresindeki tarihi doku korunacak.

Beyazıt ve Çemberlitaş meydanları ile buralara erişim sağlayan Ordu, Yenic¸eri, Divanyolu, Vezneciler ve Fuat Paşa caddeleri dahil olmak üzere toplam 228 bin 400 metrekarelik alanda çalışma gerçekleştirilecek.

KIRAATHANELER ESKİ YERLERİNDE TASARLANACAK

Tarihi meydanlarda zemin tamamen yenilenerek, engebeli ve yaya dolaşımı için olumsuz unsurlar giderilecek. Seyir basamakları tasarlanarak yeşil doku ile desteklenecek, tarihi yapıya uygun estetik bir görünüm kazandırılacak. Beyazıt Meydanı tarihi ihya edilecek; Çınaraltı ve Marmara Kıraathaneleri tek katlı ve taşınabilir yapılar olarak eski yerlerinde tasarlanacak.

Çalışma alanı içerisindeki otoparkların tarihi dokuya zarar verdiği ve yaya alanlarının güvenli ve verimli kullanımını engellediği gerekçesiyle otoparklar projenin ilerleyen aşamalarında kaldırılacak.

DÜZENLEMELER 2019'DA BİTECEK

Meydan düzenlemelerinin, hic bir olumsuzluk ve magduriyet oluşturmayacak şekilde, 450 gun sonra 2019 Mart ayında bitirilmesi planlanıyor.

İBB'nin kurumsal internet sitesinde tarihi meydanlar için uygulanan projeye ilişkin bazı görseller de paylaşıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Tarihi  Yarımada  Meydanları  Yeniden  Düzenleniyor    haber

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