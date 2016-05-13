

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan “Sayın Genel Başkan'ın sözleriyle ilgili yapılması gereken şey, soruşturma açmak değil bu tarihi uyarıya kulak vermektir. Ne yazık ki uzun süredir cumhuriyetin savcıları değil, patronlu rejimin köleleriyle karşı karşıyayız. Genel Başkanımızın tarihi öneme sahip uyarısıyla ilgili başlatılan soruşturma da bu sürecin parçasıdır.



Görülüyor ki başta saray heyeti olmak üzere onun etrafında toplanan heyet, Türkiye'yi gözünü karartmış şekilde bu felakete sürükleme kararlılığındadır. Türkiye'yi ısrarla başkancı rejime sürükleme sevdası, ancak ciddi biçimde kan dökülecek bir kargaşayı davet eder. Genel Başkan'ın hiçbir zaman çatışmayı davet eden bir üslubu olmamıştır ve yoktur. Dünkü sözleri açık bir uyarıdır. Kim söyleyecek bunu? Anamuhalefet partisi lideri uyarmayacaksa kim söyleyecek?



Herkesin ‘evet efendimci' olmaya zorlandığı düzende biz ‘evet efendimci' olmayacağız. Tehlikeleri söyleme konusunda ürkek ve korkak davranmayacağız. Hedefe ulaşma konusunda kan dökme geleneği CHP'de yoktur. ‘Kanlı mı kansız mı olacak' sözünü Türk siyasi literatürüne yerleştiren bugünkü Cumhurbaşkanı'nın siyasi geleneğidir. Herkes bu tarihi uyarıya kulak vermek zorundadır” dedi.