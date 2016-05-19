İstanbul'un en eski semtlerinden Balat'ta ahşap binada çıkan yangında alevler etraftaki dört binaya sıçradı. Alevlerin sardığı binalar çöktü, mahallede oturanlar büyük panik yaşadı. Binalardan koparak devrilen duvarlar nedeniyle itfaiyeciler ölümden döndü. Yangın sonunda üç bina kül oldu.



İstanbul Fatih'teki tarihi semt Balat'ta yangın... Vodina Caddesi'ndeki ahşap binadan alevler yükseldi.







Fatih'te üç katlı ahşap bir binanın çatı katında çıkan yangın mahalle sakinlerini sokağa döktü. Alevlere teslim olan binalarda patlama ve çökmeler meydana gelirken, itfaiye erleri ise korku dolu o anlarda ölümden döndü.







Korkutan yangın, 11.40 sıralarında Balat'taki Yıldırım Caddesi üzerinde yer alan üç katlı ahşap binada çıktı. Kısa sürede tüm binayı saran yangın için bölgeye itfaiye ve çok sayıda 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Yangının çıktığı ahşap binada ve çevresinde ikamet eden vatandaşlar kısa sürede tahliye edildi.