TARİHİ SATIŞ SONRASI AYDIN DOĞAN'DAN İLK AÇIKLAMA GELDİ
Doğan Medya'nın Erdoğan Demirerön'e satılmasının ardından Aydın Doğan'dan ilk açıklama geldi. Doğan "Artık 80 yaşını geride bıraktım. Bu aşamada, kendi isteğimle, yayıncılık mesleğime nokta koymaya karar verdim" dedi.
Doğan şu açıklamayı yaptı:
23 yaşındayken tek başına iş hayatına atıldım ve Şişli Vergi Dairesi'ne kaydımı yaptırdım.
Doğan Grubu'nun temelleri bu şekilde atılmış oldu. Doğan Grubu bugün, çeşitli sektörlerde başarıyla faaliyet gösteren önemli bir ekonomik değer haline geldi.
1979 yılında medya sektörüne yazılı basın ile girdim. Seneler içerisinde medya sektörünün her alanında önemli atılımlar yaptık. Dijital yayıncılıkta da öncü olmayı başardık. Türk medya tarihinde ilk defa yabancı medya kuruluşlarıyla ortaklıklar kurarak ülkemize yabancı sermaye getirdik ve teknoloji transferi sağladık. Ülkemiz pek çok yenilikle tanıştı. 40 yılı bulan yayıncılığım sürecinde Türkiye sınırları içinde büyümekle kalmayıp, Avrupa'nın en saygın ve önemli medya kuruluşlarından biri olmayı başardık.
"TÜRKİYE SEVDAMIZ BÜYÜK"
Yayıncı olarak, gazeteciliğin evrensel kurallarına bağlı kalarak bağımsız ve objektif haberciliğe büyük önem verdim. Devletimizin çıkarlarını, milletimizin hak ve hukukunu korumaya özen gösterdim. Benim ve ailem için Türkiye sevdası en büyük tutku oldu.
Çok değişken ve teknolojik gelişmelere paralel olarak hızla ve sürekli yenilenen medya sektöründe, ülkemizde tek kuşak olarak 40 yıl yayıncılık yapan başka kimse bulunmuyor. Dünyada da örnekleri çok az.
Artık 80 yaşını geride bırakmış bulunuyorum. Geldiğim bu aşamada, kendi isteğimle, yayıncılık mesleğime nokta koymaya karar verdim.
"GEÇİŞ SÜRECİNDE İŞLERİMİZİN BAŞINDA OLACAĞIZ"
Bu karar doğrultusunda, daha önce Milliyet gazetesini grubumuzdan satın alan ve dolayısıyla medya tecrübesi olan 60 yıllık arkadaşımız Demirören ailesi ile satış görüşmelerine başladık. 22 Mart Perşembe sabahı ön protokolü imzaladık. Bu mutabakatın herkes için hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Protokolün yürürlüğe girmesi ve nihai satışın gerçekleşmesi için gereken işlemlere başlanmış bulunulmaktadır.
Bu geçiş döneminde bizler işlerimizin başında olacağız. Medyadaki tüm çalışma arkadaşlarımın da her zaman olduğu gibi aynı özveriyle kurumlarına sahip çıkacaklarına olan inancım tamdır.
Doğan Grubu'nun medya sektöründe yıllarca emek vermiş, iyi ve zor zamanlarımızda hep bizimle beraber olmuş tüm çalışma arkadaşlarıma ve gazeteci dostlarıma içten teşekkürlerimi ve sevgilerimi sunuyorum.
Asıl büyük teşekkürü yıllarca her gün yayınlarımızı büyük bir sadakat ve bağlılıkla takip eden gazete okurlarımıza, televizyon izleyicilerimize, dijital medya takipçilerimize etmek istiyorum. Bugüne kadar bizi yaşatan onların bu bağlılığı ve desteği olmuştur. Bu vesile ile şükranlarımı sunarken, kendilerine bir kez daha teşekkür etmeyi yerine getirilmesi gereken bir borç addediyorum.
Hepinizi sevgi ve saygıyla kucaklıyorum.
Kaynak: haberinburada
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