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TARİHİ MGK'DA DİKKAT ÇEKEN FOTOĞRAF!


TARİHİ MGK'DA DİKKAT ÇEKEN FOTOĞRAF!
Tarih : 20 Temmuz 2016, 16:40
Puan Ver : Tarihi Mgk'da Dikkat Çeken Fotoğraf!(5/10)3


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "MGK'dan sonra önemli bir karar açıklayacağız" sözleriyle tüm Türkiye'nin gözünü çevirdiği kritik Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı, Beştepe'de başladı.



Saat 13.12'de başlayan MGK toplantısında alınan tavsiye kararları, Bakanlar Kurulu'na gönderilerek uygulamaya geçirilmesi hedefleniyor.



Önemli kararın ne olacağıyla ilgili birçok tahmin yürütülürken, ağır basan beklenti memurlar kanununda değişiklik ve paralel yapının yargılanması için düzenlemeler yapılması.



MGK'dan sonra başlayacak Bakanlar Kurulu toplantısında idam tartışmasının da masaya yatırılması bekleniyor.








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