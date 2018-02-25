Beşiktaş Taraftarından İsmail Köybaşı Tezahüratı!
Daeş'e Katılan 16 Türk Kadına, İdam Cezası!
Son Dakikada Golü Kaçıran Cenk Yıkıldı
Afrin Harekatı'nın Birinci Ayağı Tamamlandı! Askerler Hilal Oluşturdu
Fenerbahçe, Beşiktaş Soyunma Odasını Boyayacak
Erdoğan'ın Mitingi Sırasında Korkutan Olay: Yanık Mı Kokuyor
Yine Rekor Kıran Messi, Lig Tarihine Geçti
'istismar Çiftiliği' Sapığı Tutuklandı!
Göztepe, Demba Ba'nın Attığı Golle Sivasspor'u 1-0 Mağlup Etti
Erdoğan'dan Terörist Başı Müslim'in Yakalanmasıyla İlgili İlk Yorum!
Japon Turistlere Sarılmak Bedava! Türk Kızları Büyük İlgi Gösterdi
Tarihi Maçı Es Geçip Derbiyi İzlemeye Geliyor
Sondaj Çalışmasında Roma Dönemine Ait İnsan İskeleti Bulundu
Yeni Malatyaspor, Son Sıradaki Karabük'ü Rahat Geçti: 3-1
Adalet Bakanlığı, Salih Müslim'in İadesi İçin Çalışma Başlattı
Kaçan Teröristler Afrin'de Mayın Döşenmedik Yer Bırakmamış!
Salih Müslim'in Ailesinden, Gözaltına Alınmasına İlk Yorum Geldi
Salih Müslim Yakalanmadan Hemen Önce Böyle Görüntülenmişti
Minik Çocuk, Kendisine Saldıran Sokak Köpeklerine Böyle Kafa Tuttu
13 Yaşındaki Kız, 23'lük Kuzeniyle Evlendirildi, Polis Salonu Bastı

Tarihi maçı es geçip derbiyi izlemeye geliyor

TARİHİ MAÇI ES GEÇİP DERBİYİ İZLEMEYE GELİYOR

A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, oğlu Razvan Lucescu'nun Selanik'teki tarihi şampiyonluk gecesi yerine Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini tercih etti.

Tarih : 25 Şubat 2018, 17:40
Puan Ver : Tarihi Maçı Es Geçip Derbiyi İzlemeye Geliyor(6/10)2

Türkiye A Milli Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu, bir süredir devam ettirdiği yurt dışı seyahatinin ardından ülkeye dönüş yaptı. Şampiyonlar Ligi'ndeki Bayern Münih-Beşiktaş maçını Almanya'da izlemesinin ardından Ukrayna'ya geçen deneyimli çalıştırıcı, burada Shakhtar Donetsk-Roma arasındaki bir diğer Devler Ligi karşılaşmasında Cengiz Ünder'i takip etti.

33 YIL SONRA TARİHİ GECE

Perşembe günü Türkiye'ye geri dönen Rumen teknik adam şimdi gözüne bu akşam oynanacak derbi mücadelesini kestirdi. Bu maça büyük önem veren Mircea Lucescu, bu uğurda oğlunun hayatının en önemli maçını kaçırmayı da göze aldı. Yunanistan Ligi'nde lider olan 33 yıl sonra ipi göğüslemeye yakın olan siyah-beyazlılar için bu akşam TSİ 20.30'daki Olympiakos karşılaşması, şampiyonluk maçı olarak gösteriliyor.

"DERBİ ÇOK ÖNEMLİ"

Mircea Lucescu'ya Rumen gazeteciler, Razvan Lucescu'nun takımının bu geceki maçı için Selanik'e gidip gitmeyeceğini sordular. Süper Lig'de oynanacak kritik buluşmayı işaret eden Türkiye Teknik Direktörü, "Selanik'e gideceğimi sanmıyorum, pazar akşamı Beşiktaş-Fenerbahçe maçı var. Bu maç çok önemli bir maç" yanıtını vererek, Vodafone Park'ta olacağının sinyalini verdi.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Tarihi  Maçı  Es  Geçip  Derbiyi  İzlemeye  Geliyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER