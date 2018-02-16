TARİHİ KÖPRÜNÜN ALTINDA SOPA SAPLANMIŞ CESET KORKUTTU!
Bursa'da Uludağ'ın zirvesinden gelen suların aktığı tarihi Irgandı Köprüsü'nün altında sopa saplanmış halde bir kadına ait olduğu tahmin edilen ceset bulundu.
Bursa'da Uludağ'ın zirvesinden gelen suların aktığı Gökdere'de bir kadına ait olduğu tahmin edilen ceset bulundu.
CESET İHBARI ALAN POLİS HAREKETE GEÇTİ
Uludağ'ın zirvesinden gelen Gökdere'de bir kişinin suların içerisinde yattığı ihbarını alan polis ekipleri harekete geçti.
TARİHİ KÖPRÜNÜN ALTINDA BULUNDU
Tarihi Irgandı Köprüsü'nün altında bir kişinin yatar vaziyette olduğunu gören polis ekipleri, yatan kişinin ceset mi yoksa manken mi olduğunu belirlemek için AFAD ve itfaiye ekiplerine haber verdi.
SUDAKİ KADIN CESEDİ ÇIKARDILAR
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, suya girip, yaptığı incelemede suyun içerisinde cansız halde yatanın ceset olduğunu belirledi.
CESEDİN ÜZERİNE SOPA SAPLANMIŞ HALDE DURUYOR
Bir kadına ait olduğu tahmin edilen kişinin nasıl öldüğüyle alakalı incelemeler sürüyor. Ayrıca cesedin üzerinde sopanın saplanmış şekilde durduğu görüldü. Sopanın kadın ölmeden önce mi sonra mı saplandığı ise bilinmiyor.
Kaynak: haberinburada
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