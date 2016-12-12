O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

tarihi kilisede kuran-ı kerim okundu

TARİHİ KİLİSEDE KURAN-I KERİM OKUNDU

Nürnberg'de dünyaca ünlü Noel Pazarı Chirskindlesmark sürerken, bu yıl 700 yıllık tarihi Lorenz Kilisesi'nde "Barış Duası" kapsamında Kuran-'ı Kerim okundu.

Tarih : 12 Aralık 2016, 11:59
Puan Ver : Tarihi Kilisede Kuran-I Kerim Okundu(9/10)6


Nürnberg'de dünyaca ünlü Noel Pazarı Chirskindlesmark sürerken, bu yıl 700 yıllık tarihi Lorenz Kilisesi'nde "Barış Duası" kapsamında Kuran-'ı Kerim okundu. Nürnberg Medina Türk Müzesinin de içinde bulunduğu komite tarafından organize edilen ve her dinden duaların okunduğu etkinlikte, barış kandilleri tutuşturuldu. Etkinlikte, Bavyera İçişleri Bakanı Joachim Hermann, Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Christian Vogel'inde hazır bulunurken, İmam Mehmet Ali Sarıhoca, Hucurat suresi 13. Ayetini, Ali İmran suresinin 84 ve 85. ayetleri ile Maide surelesini okudu.



MEVLİT KANDİLİNE DENK DÜŞTÜ



Bu yıl Mevlit Kandiline denk düşen barış duasında okunan Kuran-ı Kerimi, Yaşar Gül Almancaya tercüme etti ve "bir insanı öldürmek bütün insaları öldürmek demektir" dedi. Dualar sırasında Barış kandilleri yakıldı ve isteyen kandilleri evlerine götürdü.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Tarihi  Kilisede  Kuran-I  Kerim  Okundu    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER