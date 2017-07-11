Alman Medyasında Ezber Bozan Belgesel: Gülen Cemaati Devleti Ele Geçirmeye Çalıştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'srebrenitsa Katliamı' Mesajı
Ziyaretçi Akınına Uğrayan Taş Hikayesi Tüyler Ürpertiyor
Tarihi Kazıda Şaşırtan Görüntü Kara Yılanların “Aşk Dansı“
Bir Yıl Sonra Oğulları Yerine Mezar Taşlarına Sarılıp Ağladı
Ösym'den Lys Sonuçları İçin Heyecanlandıran Duyuru! Bugün Saat Kaçta Açıklanacak?
15 Temmuz'da Ankara'da Ulaşım Ücretsiz Olacak
Sürpriz Yumurtadan Çıkan Uyuşturucu Hapları Polisleri Şoke Etti
Uefa'nın Sıralamasında En Başarılı Türk Takımı Beşiktaş Oldu
Fotoğraflarla Deaş Sonrası Musul: Bir Yanda Sevinç, Bir Yanda Yıkım
Cumhurbaşkanı'na Hakaret Gerekçesiyle Hakan Şükür Hakkında Yakalama Kararı Çıkarıldı
Çalıştığı Geri Dönüşüm Bandında 12 Bin Dolar Buldu! Sahibine Teslim Etti
Borsa İstanbul 101 Bin 617 Puanı Görerek Tarihi Rekor Kırdı
Başbakan Yıldırım, 15 Temmuz Anması İçin Edirnekapı Şehitliği'ni Ziyaret Etti
Fikret Hakan'ın Gençlere Verdiği Naif Tavsiye Herkeste Acı Bir Gülümseme Bıraktı
Sokak Ortasında Hayat Kurtaran Aile Hekimi Ödül Aldı
Helin Avşar, "Sıcak" Notuyla Paylaştığı Fotoğrafla Yürek Hoplattı
Beşiktaş'ın Lens'e Teklifi Ortaya Çıktı
Fetö'nün 'ümitçi Timi'ne Baskın: 13 Gözaltı Kararı
25 Yaşında, 38 Ameliyat Geçirdi, Son Bir İsteği Var

Tarihi kazıda şaşırtan görüntü Kara yılanların “aşk dansı“

TARİHİ KAZIDA ŞAŞIRTAN GÖRÜNTÜ KARA YILANLARIN “AŞK DANSI“

Fethiye'de bulunan Patara Antik Kenti'nde iki karayılanın 'aşk dansı', bölgede kazı yapan arkeologları kendinden geçirdi.

Tarih : 11 Temmuz 2017, 13:50
Puan Ver : Tarihi Kazıda Şaşırtan Görüntü Kara Yılanların “Aşk Dansı“(9/10)5

Likya'nın başkenti olan ve arkeolojik değerlerinin yanında caretta carettaların milyonlarca yıldır yumurtalarını bıraktığı ender sahiller arasında yer alan Patara Antik Kenti'nin bu yılki kazılarının şaşırtan ziyaretçileri, kazı ekibinin büyük ilgisini çekti. Ağır yaralı porsuğu tedavi ettirdikten sonra doğaya bırakan kazı ekibi, iki karayılanın kazı evi yakınındaki 'aşk dansı'na da tanıklık etti.



Prof. Dr. Fahri Işık tarafından 1988 yılında başlatılan Patara Antik Kenti'ndeki kazı çalışmaları 29'uncu yılına girerken, 8 Mayıs'ta başlayan kazının heyeti, 40 civarında bilim insanı ve öğrenciden oluşuyor. Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi arkeoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Havva İşkan Işık tarafından sürdürülen çalışmalar aralıksız devam ederken, zaman zaman antik kentin ziyaretçileri arasında sürprizler de yaşanıyor.





YILLARDIR PATARA'DA YABAN HAYATI DA FOTOĞRAFLIYORUZ



Patara'da yalnızca kültür varlıklarının ortaya çıkarılması ve korunması için değil, bitki örtüsü, hayvanlar ve doğal dokunun korunması için de yıllardır mücadele verdiklerini belirten Prof.Dr. Havva İşkan Işık, "Biz Patara'da her canlının yaşam hakkına saygı duyarak doğal dokuyu da korumaya çalışıyoruz. Yıllardır Patara'da yaban hayatı da fotoğraflıyoruz" dedi.





AĞIR YARALI PORSUK DOĞAYA BIRAKILDI



Patara Antik Kenti'nde kısa süre önce ağır yaralı bir porsuk bulduklarını anlatan Prof.Dr. Işık, sözlerini şöyle sürdürdü: "Porsuk veteriner hekim tarafından tedavi edildi. Bir süre kazıevinde misafir ettik. Tedavisi bitince de doğaya saldık. Şimdi ise bu porsuk yanına bir arkadaş bulmuş, ara sıra kazı evimizi ziyarete geliyor. Yaşadığımız olaylar ve hayvanların bağlılığı gerçekten insanın gözlerini yaşartıyor."





KARA YILANLARININ MAHREMİ



İki kara yılanının kazı evi yakınındaki 'aşk dansı'na da tanıklık ettiklerini söyleyen Prof.Dr. Işık, "O yılanların mahrem anlarına tanıklık etmekten önce çok utandım. Sonra kazı ekibimiz bu yılanların fotoğraflarını çekti. Gerçekten ilginçti" diye konuştu. Her canlının yaşama hakkı olduğunu yineleyen Prof.Dr. Işık, antik kentteki kazı çalışmaları sırasında bilerek hiçbir canlıya zarar vermediklerini, bir örümceği bile öldürmediklerini, tüm öğrencilerine de bunu anlattıklarını sözlerine ekledi.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Tarihi  Kazıda  Şaşırtan  Görüntü  Kara  Yılanların  “Aşk  Dansı“    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER