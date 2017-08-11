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Tarihi Hamam Alev Alev Yandı, Kasımpaşa Sokağa Döküldü

TARİHİ HAMAM ALEV ALEV YANDI, KASIMPAŞA SOKAĞA DÖKÜLDÜ

Beyoğlu'da bulunan Büyük Hamam'da çıkan yangın paniğe neden oldu. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın, Kasımpaşalıları sokağa döktü. Tarihi hamamda büyük ölçüde maddi hasar meydana geldi.

Tarih : 11 Ağustos 2017, 23:20
Puan Ver : Tarihi Hamam Alev Alev Yandı, Kasımpaşa Sokağa Döküldü(9/10)5

İstanbul Beyoğlu'daki tarihi hamam alevlere teslim oldu. Dumanlar gökyüzüne yükseldi.

YANGIN KISA SÜREDE BÜYÜDÜ

Beyoğlu'nun Camiikebir Mahallesi'nde, Kasımpaşa Meydanı'nda bulunan Tarihi Büyük Hamam'da saat 17.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Hamamın üst katından çıkan dumanları fark eden vatandaşlar, itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. Tarihi hamamın ahşap yapısı nedeniyle alevler kısa sürede yayılarak, hamamın üst bölümünü sardı.

YANGINA 3 İLÇEDEN İTFAİYE EKİBİ MÜDAHALE ETTİ

İhbar üzerine olay yerine gelen Beyoğlu, Şişli ve Fatih itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Polis ekipleri çevreyi güvenlik şeridi ile kapattı, sağlık ekipleri ise olası bir duruma karşı hazır bekledi.

KASIMPAŞALILAR, YANGININ SÖNDÜRÜLMESİNİ İZLEDİ

Hamamın kadınlara hizmet veren bölümünün üst kısmında çıkan yangında mahsur kalan, yaralanan ya da ölen olmadı. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışmaları ile önce kontrol altına alınan, ardından tamamen söndürülen yangını Kasımpaşalı vatandaşlar sokaktan takip etti. Yangın paniğiyle adeta sokağa dökülen Kasımpaşa sakinlerinden bazıları ise yangını ve ekiplerin söndürme çalışmalarını cep telefonları ile kaydetti.

"ÇATI BERBAT OLDU"

Büyük Hamam'ın mülk sahibi Ali Otyakmaz, yangın hakkında bilgi vererek, "Daha önce de yangın olmuştu, ama hamamla alakası yoktu. Ben burada gerekli önlemleri almıştım. Yukarıda, yanan kısımda kesinlikle elektrik yok. Nasıl yandı, anlayamadık. Yaralı olmadı. Hamam aşağı kısımda bulunuyor. Üst katta yangın çıkınca kız kardeşim herkesin dışarı çıkmasını sağlamış. İçeride kalan da olmamış. Şu an bütün mesele, çatımız olduğu gibi berbat oldu" dedi.

YOLLAR BİR SÜRE TRAFİĞE KAPATILDI

Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangında son olarak soğutma çalışmaları yürütülürken, Kasımpaşa Meydanı'na çıkan ve yangın nedeniyle trafiğe kapatılan bazı yollar da yeniden trafiğe açıldı.Polis, yangınla ilgili inceleme başlattı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Tarihi  Hamam  Alev  Alev  Yandı  Kasımpaşa  Sokağa  Döküldü    haber

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