

Ankara Arena'daki kampanya toplantısında kürsüye torunuyla birlikte çıkan Yıldırım, konuşmasına çocuklara selam göndererek başladı.







Yıldırım'ın konuşmasından satır başları şöyle:







“Sevgili çocuklar… Siz hayatsınız, siz umutsunuz. Sizler beklediğimiz baharın müjdesiniz. Bu baharın muştusunu siz taşıyorsunuz çocuklar. Ey çocuklar… Ne güzle söylemiş üstat Necip Fazıl, ‘Annesi gül koklasa ağzı gül kokacak çocuk.' Ne güzel demiş Nazım Hikmet… ‘Dünyayı verelim çocuklara hiç değilse bir günlüğüne…' Sevgili Ecemsu… İşte şu muhteşem kadro yarınları inşa edecek.







Bundan 16 yıl önce köklü bir çınarın taze filizi olarak bu yola başladık. Değişim heyecanımızdan hiçbir şey kaybetmedik. Devrimci kimliğimizi hiç yitirmedik. Her gece başımızı yastığa koyduğumuzda, ‘Bugün Allah için ne yaptık, millet için ne yaptık' diye muhasebe yapmaktan asla vazgeçmedik.



Mustafa Kemal'e de ‘Hayır' diyenler oldu







Korkaklar asla zafer anıtı dikemezler. Yeniliğe ‘Hayır' diyenler ortaya hiçbir eser koyamazlar. Sultan Alpaslan o kahraman ordusuyla Malazgirt'e gelirken onun planına ‘Hayır' diyenler oldu. Ama o aldırış etmedi ve tarihin akışını değiştirdi.







Selahattin Eyyubi Kudüs'e giderken ona da ‘Hayır' diyenler oldu. Ama o korkaklara aldırış etmeden tarih yazdı.







Fatih Sultan Mehmet İstanbul'a giderken ona da ‘Hayır' diyenler oldu ama bunlara prim vermeden bir çağı kapatmış bir çağı açmıştır.











Güvenoyu kalkıyor çünkü millet güvenoyunu doğrudan veriyor. Vekillere bırakmıyor bu işi. Meclis denetimi, genel görüşme aynen devam. Meclis araştırması aynen devam. Meclis soruşturması aynen devam. Yazılı soru, milletvekilleri bütün bakanlara, başkan yardımcılarına yazılı soru verebiliyor. 15 gün içinde de cevabını alacak.







Anayasa'yı yazarken Cumhurbaşkanının yetkilerine o zaman Evren Paşa, Aldıkaçtı hocaya, “Sen parlamenter sistemi bırak, başkanlık sisteminde ne varsa onu yaz” diyor. İşte iş orada bozuluyor. Sistemin çivisinin çıkması bu olaydır. Bir yandan parlamenter sistemi düşüneceksiniz bir yandan Cumhurbaşkanına başkanlık yetkisi vereceksiniz. Sorumluluk yok, sadece vatana ihanetten suçlanabilir. Vatana ihanet diye bir suç var mı ceza mevzuatımızda?



‘Hani nerede sorumsuz cumhurbaşkanı'







Şimdi diyoruz ki yetkiler var ama sorumluluk var. Başbakanın yetkilerini Cumhurbaşkanına veriyoruz. Bakanlar Kurulu kararı yerine Cumhurbaşkanı Kararnamesi getiriyoruz. Değişiklik bu. Bakanları Cumhurbaşkanı atayacak veya görevden alacak.











kaynak:diken