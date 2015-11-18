

OPERASYON DÜZENLENDİ







İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gümüşdöven köyünde 2 Kasım'da iki aile arasındaki husumet yüzünden 4 kişinin yaşamını yitirdiği 9 kişinin de yaralandığı silahlı kavga sonrası suç aletlerinin bulunması için operasyon gerçekleştirdi.



Bir evde arama yapan güvenlik güçleri, içerisinde yün bulunan çuvalda Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemine ait 103 parça tarihi eser buldu. Aralarında çift başlı kartal, Osmanlı tuğralı altın para, heykelcik, bakır ve gümüş takı ile çok sayıda sikkenin bulunduğu eserler Ahlat Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.







"DÜĞÜNÜMDE TAKILDI"







Bu arada olayla ilgili gözaltına alınan kadın şüphelinin ifadesinde, "Bunlar bana düğünümde takıldı" dediği öğrenildi.







Olayla ilgili soruşturma sürüyor.