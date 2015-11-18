O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

TARİHİ ESER SAVUNMASI: DÜĞÜNÜMDE TAKILDI


TARİHİ ESER SAVUNMASI: DÜĞÜNÜMDE TAKILDI
Tarih : 18 Kasım 2015, 12:34
Puan Ver : Tarihi Eser Savunması: Düğünümde Takıldı(10/10)7


OPERASYON DÜZENLENDİ



İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gümüşdöven köyünde 2 Kasım'da iki aile arasındaki husumet yüzünden 4 kişinin yaşamını yitirdiği 9 kişinin de yaralandığı silahlı kavga sonrası suç aletlerinin bulunması için operasyon gerçekleştirdi.

Bir evde arama yapan güvenlik güçleri, içerisinde yün bulunan çuvalda Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemine ait 103 parça tarihi eser buldu. Aralarında çift başlı kartal, Osmanlı tuğralı altın para, heykelcik, bakır ve gümüş takı ile çok sayıda sikkenin bulunduğu eserler Ahlat Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.



"DÜĞÜNÜMDE TAKILDI"



Bu arada olayla ilgili gözaltına alınan kadın şüphelinin ifadesinde, "Bunlar bana düğünümde takıldı" dediği öğrenildi.



Olayla ilgili soruşturma sürüyor.








Etiketler: Tarihi  Eser  Savunması  Düğünümde  Takıldı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER