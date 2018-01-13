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Tarihi çark! Taraftar 3 yıl önceki videosunu paylaşıyor

TARİHİ ÇARK! TARAFTAR 3 YIL ÖNCEKİ VİDEOSUNU PAYLAŞIYOR

3 yıl önce "Türkiye'de Galatasaray'dan başka takımda oynamam" diyen Arda Turan'ın görüntüleri, Başakşehir'e transferinin ardından yeniden gündeme geldi.

Tarih : 13 Ocak 2018, 20:40
Puan Ver : Tarihi Çark! Taraftar 3 Yıl Önceki Videosunu Paylaşıyor(8/10)4

Medipol Başakşehir'in resmi Twitter hesabından açıklama yapan başkan Göksel Gümüşdağ, Arda Turan transferini resmen açıkladı.

Barcelona Kulübü de, Arda Turan'ın 2 buçuk sezonluğuna Başakşehir'e kiralandığını açıkladı.

ARDA'NIN AÇIKLAMALARI GÜNDEM OLDU

Yapılan bu açıklamalarının ardından sosyal medyada Arda Turan'ın Barcelona'da forma giydiği dönemde katıldığı televizyon programında Galatasaray ve transferi ile ilgili yaptığı açıklamalar gündem oldu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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