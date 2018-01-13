Medipol Başakşehir'in resmi Twitter hesabından açıklama yapan başkan Göksel Gümüşdağ, Arda Turan transferini resmen açıkladı.

Barcelona Kulübü de, Arda Turan'ın 2 buçuk sezonluğuna Başakşehir'e kiralandığını açıkladı.

ARDA'NIN AÇIKLAMALARI GÜNDEM OLDU

Yapılan bu açıklamalarının ardından sosyal medyada Arda Turan'ın Barcelona'da forma giydiği dönemde katıldığı televizyon programında Galatasaray ve transferi ile ilgili yaptığı açıklamalar gündem oldu.

Kaynak: haberinburada