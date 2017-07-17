İstanbul'da düzenlenen helikopter destekli uyuşturucu operasyonunda 33 torbacı yakalanırken, çeteyle orta iş yaptığı ortaya çıkan 3 polis memuru da açığa alındı.

İstanbul'da son dönemde gençleri adeta zombiye çeviren bonzai ve benzeri uyuşturucu madde satıcılarına yönelik büyük operasyon düzenlendi. Tarihi Bizans surlarındaki operasyonda çok sayıda torbacı yakalandı. Operasyonda çarpıcı bir detay da ortaya çıktı. Çeteyle bağlantılı 3 polis gözaltına alındı.

TARİHİ BİZANS SURLARINDA DEV OPERASYON

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Fatih Mevlanakapı Mahallesi'ndeki tarihi Bizans surlarında sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. 33 torbacı gözaltına alınırken aramalarda bonzaiden kokaine kadar uyuşturucu maddeler ele geçti. Bonzai yapılan bir evde de sıvı kimyasal maddeler bulundu. Çeteyle bağlantılı 3 polis gözaltına alındı.

HELİKOPTER DE DESTEK VERDİ

Narkotik Şube ekipleri, Fatih Mevlanakapı'da konuşlanan torbacıların organize bir şekilde uyuşturucu satışı yaptıklarını belirledi. Teknik ve fiziki takibin ardından helikopter destekli operasyon başlatıldı. Tarihi surların dehlizlerine giren Özel Harekat Timleri torbacıları tek tek gözaltına alırken, uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

SURLARA ENVAİ ÇEŞİT UYUŞTURUCU GİZLEYEN 33 TORBACI GÖZALTINDA

Surlara yakın bir evde saksılarda hint keneviri, evde bonzai yapımında kullanılan kimyasal madde bulundu. 33 torbacı gözaltına alınırken, aramalarda, bin 352 gram esrar, bir kilo 150 gram bonzai, 25 adet ecstazy, 81 gram kokain, 30 kök hint keneviri, 3 tabanca, 44 mermi, uyuşturucu paketlemede kullanılan alüminyum folyo, üç şişe kimyasal hammadde, bir şişe toz hammadde, bir adet esrar öğütücü ele geçirildi.

RÜŞVETÇİ 3 POLİS SATIŞA GÖZ YUMMUŞ

Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye çıkarılan şüphelilerden 27'si tutuklanırken, diğerleri adli kontrolle serbest kaldı. Çeteden aldıkları rüşvetle uyuşturucu satışına göz yuman 3 polis memuru da gözaltına alındı. 3 polis adli kontrolle serbest kalırken, açığa alınarak haklarında idari soruşturma başlatıldı.

Kaynak: haberinburada