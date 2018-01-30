Güney Kore ile Kuzey Kore'nin olimpiyatlarda tek bayrak altında yürüme anlaşması, Kuzey Kore tarafından iptal edilmek üzere. Kuzey, Güney medyasının ülkelerine hakaret ettiğini düşünüyor.

Güney Kore ile Kuzey Kore'nin Kış Olimpiyat Oyunlarında tek bayrak altında yürüme konusundaki anlaşmasına gölge düştü. Anlaşma kapsamında şubattaki Olimpiyat Oyunları'ndan önce Kuzey Kore'deki Kumgang Dağı'nda Kuzey ve Güney'den heyetlerin birlikte katılacağı kültürel etkinlik, Pyonyang yönetimi tarafından iptal edildi.

"MEDYA KUZEY'E HAKARET EDİYOR"

Kültürel performansın 4 Şubat'ta gerçekleşmesi öngörülüyordu. Ancak Güney Kore Birleşme Bakanlığı, Kim Jong-un'un liderliğindeki Kuzey Kore yönetiminin, Güney medyasını Kuzey'e hakaret ederek halkı düşmanlığa kışkırtmakla suçladığını duyurdu. Buna göre etkinlik Kuzey tarafından iptal edildi.

"ANLAŞMALARA SADIK KALIN"

Güney Kore hükümeti, ortak performansın iptalini 'çok esefle' karşıladığını, Pyongyang'dan Güney Kore ile vardığı tüm anlaşmalara sadık kalmasını beklediğini belirtti.

ORTAK BAYRAK ALTINDA YÜRÜYECEKLERDİ

Ocak başında Kim Jong Un'un Güney Kore ile görüşme istekliliğini ifade etmesinin ardından iki tarafın heyetleri görüşmüştü. Görüşmede Güney'deki Pyeongchang kentinin evsahipliğinde 9-25 Şubat'ta düzenlenecek Kış Olimpiyatı'na Kuzey Kore'nin katılımı ele alınmıştı. Anlaşmaya göre iki Kore'nin Olimpiyat açılış töreninde Birleşik Kore Bayrağı altında birlikte yürümesinde mutabık kalınmıştı. Olimpiyat'ta yarışacak ortak kadın buz hokeyi takımı kurulması üzerinde de anlaşılmıştı.

Kaynak: haberinburada