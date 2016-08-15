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TARİHİ ADIM GELİYOR!


TARİHİ ADIM GELİYOR!
Tarih : 15 Ağustos 2016, 11:28
Puan Ver : Tarihi Adım Geliyor!(0/10)


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "yatırımcıların önünü açmak için ne gerekiyorsa yapılmalı" çağrısının ardından, yatırımların cazibesinin artırılması için yeni teşvik mekanizması devreye giriyor. Yatırım destek paketiyle beraber Doğu ve Güneydoğu'ya yönelik kapsamlı paket de bu hafta açıklanacak. Pakette, üretim tesislerine taşınma desteği, kurumlar vergisi muafiyeti, çağrı merkezlerinin bölgede kurulması için teşvik, genç girişimci merkezi kurulması, danışmanlık destekleri gibi birçok başlık yer alıyor.



Yeni teşvik paketi ile Başbakan Binali Yıldırım başkanlığındaki ekip yatırımcıları karşısına alarak, yapacağı yatırımın türüne, yatırımı yapacağı bölgeye göre özel teşvikler verecek. Sabah'tan Hazal Ateş'in haberine göre vergi ve benzeri yüklerin azaltılması, yatırım izin sürelerinin kısaltılması, işgücü piyasasının rekabetçi hale getirilmesi, ticari uyuşmazlıkların hızlı şekilde çözülmesi, finansmana erişimin kolay ve güvenli hale getirilmesi konusunda bir dizi yeni adım atılacak.








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