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Tarihe geçen ilk Türk! Bu imzanın anlamı çok başka

TARİHE GEÇEN İLK TÜRK! BU İMZANIN ANLAMI ÇOK BAŞKA

Beşiktaş'tan Everton'a transfer olan milli futbolcu Cenk Tosun, Türkiye'den Premier Lige giden yedinci futbolcu olurken Everton'ın transfer ettiği ilk Türk futbolcu oldu.

Tarih : 06 Ocak 2018, 17:20
Puan Ver : Tarihe Geçen İlk Türk! Bu İmzanın Anlamı Çok Başka(9/10)5

Beşiktaş'ın yıldızı Cenk Tosun, Premier Lig'in köklü ekiplerinden Everton'ın yolunu tuttu. Kara Kartal'da çıktığı 142 maçta 64 gol 13 asistlik performans gösteren 26 yaşındaki oyuncu, Everton formasıyla ilk pozunu verdi.

EVERTON'A TRANSFER OLAN İLK TÜRK

'Tosun Paşa'nın Britanya'da top koşturacak olması Türk futbolu için de ayrı bir önem ve detay taşıyor. Cenk, Alpay Özalan, Tugay Kerimoğlu, Hakan Ünsal, Bülent Akın, Tuncay Şanlı ve Gökhan Töre'den sonra Türkiye'den İngiltere'ye direkt transfer olan yedinci futbolcu oldu. Genç forvet ayrıca son dönemde yurt dışına futbol oynamaya giden Enes Ünal, Cengiz Ünder ve Salih Uçan gibi isimleri de takip etmiş oldu. Milli yıldız, Merseyside ekibinin transfer ettiği ilk Türk oyuncu olarak da tarihe geçti.

PREMİER LİGDE OYNAYAN DİĞER TÜRK FUTBOLCULAR:

Mustafa İzzet (Birmingham, Leicester City) (1996-2006)Tuncay Şanlı (Bolton, Stoke, M'Broguh) (2007-2012) BonservissizHakan Ünsal (Blackburn Rovers) 3 milyon Euro (2001-2002) Yıldıray Baştürk (Blackburn Rovers) (2010)Alpay Özalan (Aston Villa) 9 milyon Euro (2000-2004)Tugay Kerimoğlu (Blackburn Rovers) 2.5 milyon Euro (2001-2009)Emre Belözoğlu (Newcastle United) 2005-2008Nuri Şahin (Liverpool) 2012-2013Colin Kazım Richards (Sheffield United) 2006-2007Bülent Akın (Bolton) Bonservissiz 2002-2003Kerim Frei (Fulham) 2012-2013Jem Paul Karacan (Reading) 2015Gökhan Töre (West Ham) 3 milyon Euro (kiralık) (2016)

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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