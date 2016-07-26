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‘tarihçilerin kutbu' hayatını kaybetti

‘TARİHÇİLERİN KUTBU' HAYATINI KAYBETTİ

Dünyaca ünlü tarihçi Prof. Halil İnalcık 100 yaşında tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Sayısız ödülün ve saygın ünvanın sahibi İnalcık'ın ölüm haberi sevenlerini yasa boğdu

Tarih : 26 Temmuz 2016, 10:56
Puan Ver : ‘Tarihçilerin Kutbu' Hayatını Kaybetti(7/10)6


Türkiye'nin yetiştirdiği dünya çapındaki tarihçi Prof. Halil İnalcık, 100 yaşında hayatını kaybetti. ‘Tarihçilerin kutbu' olarak tanınan İnalcık, bir süredir Ankara Güven Hastanesi'nde tedavi görüyordu. Ünlü tarihçi Bernard Lewis'in “Köprülü ve Barkan zamanın büyük alimiydi” dediği İnalcık, sayısız ödülün ve saygın unvanın sahibiydi.



Cambridge Uluslararası Biyografi Merkezi tarafından dünyada sosyal bilimler alanında 2000 bilim insanı arasında gösterildi. Osmanlı tarihi alanındaki çalışmaları sadece Türkiye'de değil, dünyada çığır açıcı olarak nitelendiriliyor. İnalcık, 7 Eylül 1916'da İstanbul'da Kırım göçmeni bir ailenin oğlu olarak doğdu.








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