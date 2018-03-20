TARİH BELLİ OLDU, TÜRKİYE'NİN GÜRCİSTAN'A AÇILAN KAPISI KAPANIYOR!
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, "Perşembe günü 08.00-20.00 saatleri arasında sistemler geçici olarak çalışmayacağından, Sarp Sınır Kapısından yolcu ve araç giriş-çıkış işlemleri yapılamayacaktır" açıklaması yaptı.
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, çalışmalar nedeniyle 22 Mart Perşembe günü 08.00-20.00 saatleri arasında sistemler geçici olarak çalışmayacağından, Sarp Sınır Kapısından yolcu ve araç giriş-çıkış işlemlerinin yapılamayacağını açıkladı.
SARP SINIR KAPISINDA BELLİ SAATLER İÇİNDE GİRİŞ ÇIKIŞ YAPILABİLECEK
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Sarp Sınır Kapısının modernizasyonu çalışmaları kapsamında Gürcistan'dan giriş yönünde başlanılan inşaat çalışmaları nedeniyle giriş-çıkış gümrük işlemlerinin, sahanın Türkiye'den çıkış yönü ikiye bölünerek gerçekleştirildiği hatırlatılarak, "Gelinen aşamada, Gürcistan'dan giriş yönünde başlanılan inşaat çalışmaları tamamlanmış olup, giriş-çıkış gümrük işlemlerinin tamamlanan kısımda gerçekleştirilmesi, sahanın Türkiye'den çıkış yönünde ise inşaat çalışmalarına devam edilmesi öngörülmektedir. Söz konusu çalışmalar nedeniyle, 22.03.2018 Perşembe günü 08.00-20.00 saatleri arasında sistemler geçici olarak çalışmayacağından, Sarp Sınır Kapısından yolcu ve araç giriş-çıkış işlemleri yapılamayacaktır" denildi.
Kaynak: haberinburada
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