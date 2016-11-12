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tarçın hem ısıtıyor, hem zayıflatıyor

TARÇIN HEM ISITIYOR, HEM ZAYIFLATIYOR

Beslenme ve Diyet Uzmanı Buse Telli, kış aylarında vücut ısısının artmasına yardımcı olduğu için tarçın tüketilmesini önerdi.

Tarih : 12 Kasım 2016, 13:09
Puan Ver : Tarçın Hem Isıtıyor, Hem Zayıflatıyor(10/10)7


Beslenme ve Diyet Uzmanı Buse Telli, kış aylarında vücut ısısının artmasına yardımcı olduğu için tarçın tüketilmesini önerdi. Telli, tarçının metabolizmayı hızlandırarak, yağ yakmayı sağladığını ve kilo artışını da engellediğini söyledi.





Kış aylarında soğuk havalardan şikayetçi olan vatandaşlara tarçın tüketmelerini öneren Beslenme ve Diyet Uzmanı Buse Telli,kolesterolü dengelediğini, bağışıklık sistemini güçlendirdiğini, hastalıklara karşı koruduğunu vurguladı. Telli, "Tarçının birçok faydası var. Özellikle şeker düşürücü özelliği var. Demlediğimiz çayların içerisine çubuk tarçını atarsak hem antioksidan özelliğinden yararlanırız, hem de şekerimizi yükseltmemiş oluruz. Aynı zamanda çubuk tarçını normal sularımızın içerisine atarak da kullanabiliriz. Tarçın nezle, soğuk algınlığı ve grip hastalıklarında da kullanabiliriz. Toz halinde sütlerimize katabiliriz. Salebin üzerinde de kullanabiliriz. Tarçın daha çok sıcak içeceklere yakışır" dedi.



Metabolizmayı hızlandırarak yağ yakıyor



Tarçının metabolizmayı hızlandırarak, yağ yakışına yardımcı olduğunu belirten diyetisyen Buse Telli, "Kışın vücut ısımız artınca doğal olarak enerji ihtiyacımız da artar. Bununla birlikte fiziksel aktivitemizin azalması kilo artışına yol açar. Tarçının yağ yakımında önemli bir etkisi vardır. Fiziksel aktivitemiz olmadığında metabolizmamızı hızlandırarak tarçın sayesinde zayıflayabiliriz. Toz tarçın tadında yoğunluğa yol açtığı için, bu tattan hoşlanmayanlar çubuk tarçını kullanabilirler" diye konuştu.



 



kaynak:sonhaber








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