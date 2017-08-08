TARAFTARLARIN İSTEDİĞİ YILDIZI VETO ETTİ: İSTEMİYORUM!
Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, taraftarların ısrarla istediği Jason Denayer veto ederek, "Bize sol ayaklı stoper lazım, o yüzden Denayer'ın alınmasına sıcak bakmıyorum." dedi.
Stoper transferini gündemine alan Galatasaray'da taraftarların takıma kazandırılmasını ısrarla istediği Jason Denayer sesleri yükseliyordu... Eski futbolcusunu yeniden Manchester City'den kiralamayı planlayan Sarı- Kırmızılılar'da çok sürpriz bir gelişme yaşandı.
"DENAYER'İN ALINMASINA SICAK BAKMIYORUM"
Igor Tudor'un Cenk Ergün'e "Elimizdeki tüm stoperler sağ ayaklı. Bize sol ayaklı bir stoper lazım. Denayer'in alınmasına sıcak bakmıyorum" dediği ve Roma formasını giyen Leonardo Castan'ın ismini verdiği öğrenildi.
Bu görüşmenin ardından Sambacı için çalışmalara başlandı. Yönetim, Roma ile masaya oturmaya hazırlanıyor.
Kaynak: Takvim
Kaynak: haberinburada
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